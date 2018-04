Alfaro pide que Gobierno federal tome seguridad en Jalisco

El candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro Ramírez, recriminó la respuesta del gobernador Aristóteles Sandoval, luego del asesinato del alcalde de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña, en el que cuestionó a los actores políticos que dejaron sus cargos y se fueron a campaña.

El emecista pidió no buscar pretextos y cumplir con su responsabilidad, además criticó que el mandatario estatal haya asistido a un acto proselitista del PRI, cuando se dio a conocer la noticia del atentado contra el aspirante.

Planteó que el gobierno federal debería intervenir con más fuerza para atender la problemática de inseguridad en el estado y sostuvo que el fiscal del Estado no debería seguir en el cargo desde que se registró la desaparición de los estudiantes de cine.

“Lo que no puede ser es que no pase nada, que el gobernador salga a decir que la culpa es de otros o que andamos en campaña. El problema es que él no puede con la seguridad, no pudo estos seis años. (…) lo que yo esperaría es que la federación se diera cuenta y abriera los ojos y en el marco de su competencia pidiera intervenir en el estado, ojalá el Presidente le dé un jalón de orejas al gobernador”, sentenció Alfaro.

Argumentó que no es un asunto menor que en los últimos meses en el Estado se haya asesinado a un diputado local, a un alcalde y a un líder social y que no haya avances en las investigaciones.

“Espero que este crimen, que el asesinato de Juan Carlos, el presidente municipal de Jilotlán no quede en el olvido. ¿Qué han oído del asesinato de Salvador Magaña, del asesinato del diputado local, expresidente de Tomatlán?. No hay nada. Yo le digo al gobernador una vez más que si no puede con su cargo renuncie, no busque culpables, no busque pretextos”, refirió.

El candidato emecista recordó que había prometido no hablar del tema de seguridad para no politizarlo, pero sostuvo que ante los hechos no podía permanecer callado.

Asimismo, comentó que no tenían conocimiento de posibles amenazas contra Andrade Magaña o algún otro de sus aspirantes y descartó que vaya a solicitar reforzar su seguridad o modificar la logística de las giras, aunque afirmó que por el tema de inseguridad hay un escenario muy tenso en el Estado, que pone en riesgo la normalidad democrática y la certeza del actual proceso electoral.

GC