Alfaro condena asesinato de candidato de Jilotlán de los Dolores

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez, condenó el homicidio del alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña y dijo al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que si no puede con el trabajo, que deje su cargo.

A través de su cuenta en Facebook, el emecista inició su mensaje recordando que se comprometió a abordar el tema de seguridad sólo con propuestas, pero ante la ejecución de su compañero “no puedo quedarme callado”.

“Juan Carlos fue un gobernante eficaz, dejó su municipio sin deuda pública, logró el segundo lugar nacional en transparencia en 2017 y el primer lugar en recaudación municipal propia en 2016. Era padre, hermano, hijo y un amigo que hoy nos fue arrebatado. Mi pésame a su familia”, se lee en el mensaje.

Alfaro señaló que Jalisco se ha convertido en referente nacional por los asesinatos de activistas, políticos y recientemente por la desaparición de personas.

“Esto no puede seguir así. En estas condiciones no se puede hablar de normalidad democrática, en estas condiciones no podemos hablar de un proceso electoral libre”.

Finalmente, resaltó que el actual gobierno ha sido un rotundo fracaso en materia de seguridad y procuración de justicia, por lo que pidió a Aristóteles que si no puede (con el trabajo) que lo deje.

GC