Alfaro pide a gobierno autocrítica en tema de seguridad

Enrique Alfaro, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que apoyará las recientes decisiones del actual gobierno encabezado por Aristóteles Sandoval en materia de seguridad, como el nombramiento de José Raúl Rivera como nuevo fiscal especializado en Personas Desaparecidas. Sin embargo, solicitó mayor autocrítica y responsabilidad para resolver esta problemática.

"Le decimos al gobernador que no está solo, estamos para apoyar, aportar, pero necesitamos que haya autocrítica y que al menos se dé cuenta de que algo no está funcionando. No le podemos dar la espalda al gobernador cuando Jalisco necesita que todos nos comprometamos, pero le pedimos que actúe con un sentido de responsabilidad mucho mayor al que ha tenido", afirmó Alfaro Ramírez en rueda de prensa.

Aunque reconoció que el actual gobierno no es el responsable exclusivo del actual problema de seguridad, Alfaro expresó que se han cometido "errores graves y permitido que el problema crezca".





"Esperamos que el nuevo fiscal pueda hacer algo, pero decir que las cosas van muy bien y que por eso no hay un reajuste en la política de seguridad en Jalisco, pues no comparto esa visión y lectura", amplió el alcalde con licencia del municipio de Guadalajara.

También señaló que la dirección de Movimiento Ciudadano estará dando seguimiento al caso de Juan Carlos Andrade, alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores asesinado el pasado 15 de abril. "Espero una vez más que se aclaré lo que sucedió y que se castigue a los responsables".

En otros temas, Alfaro aseguró que sus recientes visitas a municipios jaliscienses han arrojado no solamente una preocupación por tema de seguridad, sino carencias en los sistemas de salud y educación.

"Hemos encontrado un estado en condiciones lamentables, con problemas serios en su infraestructura básica (...) El sistema de salud está abandonado, no hay centros de salud con doctores ni medicinas. Preocupa profundamente el estado en que se encuentra la infraestructura educativa, las escuelas se están cayendo a pedazos. Las carreteras, sobre todo las que administra el gobierno estatal, están en condiciones de malas a pésimas", amplió.

El candidato de MC también informó que está trabajando en la metodología de participación para que la sociedad civil evalúe y aporte propuestas al proyecto de refundación de Jalisco.

"Muchos de los temas que se plantean como propuestas o ideas a ejecutar en el ejercicio de gobierno, tienen que tener un detallado final pasando las elecciones. Las campañas tienen una dinámica que a veces complica el poder establecer detalles precisos", dijo.