Alfaro ve secuestrado al Poder Judicial por corruptos

El problema de inseguridad no se podrá resolver hasta que se reduzca la impunidad en el estado y se atienda la problemática en el Poder Judicial que está controlado por corruptos, afirmó Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno estatal.

En un foro organizado por la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), el aspirante puso como ejemplo de la corrupción que afecta al Judicial el caso del ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, que fue sometido a juicio político e inhabilitado nueve años por entre otras cosas, haber ocultado sus antecedentes penales.

“Hace apenas unos meses en Jalisco el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el presidente de los magistrados y de los jueces; era nada más y nada menos un personaje que había sido miembro de una banda de robacoches, no es broma; no es película de Tarantino, es la realidad de Jalisco. Mientras el Poder Judicial esté secuestrado por corruptos no hay paz alcanzable”, sentenció. Añadió que se debe reforzar el Sistema Anticorrupción del Estado y darle lo necesario para que funcione con autonomía.

Alfaro refirió que la violencia no se puede combatir con más violencia y precisó que el planteamiento que hizo, sobre que la federación interviniera en Jalisco, se refería que exista más coordinación y evitar hechos como el ataque de la Marina contra elementos de la Fiscalía General.

María Fernanda Tapia, estudiante de la Univa, cuestionó al contendiente sobre la llegada a MC de actores de otros partidos políticos y la congruencia con su discurso donde asegura que no es como los partidos de siempre, Alfaro respondió que le preocupa que el partido naranja pueda cometer errores y replicar vicios de otros institutos políticos.

“Hay personas dentro de MC que pueden no ser del agrado de todos, lo entiendo, pero mientras respeten el proyecto y no traicionen sus principios yo espero que esas personas no vayan a afectar el propósito. Voy a hacer el esfuerzo para lograrlo”, precisó

En respuesta a una pregunta sobre la atención a personas con discapacidad, el aspirante señaló que como parte de la propuesta que presentará sobre el tema, planteará la creación de una Secretaría de Inclusión para buscar reconocer derechos y oportunidades, explicó que se debe impulsar una atención integral y superar la idea de crear Organismos Públicos Descentralizados sin presupuesto y sin facultades.

La participación de Alfaro Ramírez en el foro inició ante un auditorio lleno de estudiantes, pero luego de su exposición de media hora, sobre el proyecto de refundación del estado, y una ronda de preguntas algunos estudiantes se salieron del auditorio mientras seguían los cuestionamientos al candidato.

