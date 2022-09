Los operativos de seguridad están en marcha para tener una celebración de las fiestas patrias en paz, afirmó el gobernador de Jalisco, quien además comentó que están trabajando en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional y policías municipales.

Respecto a la suspensión del acto cívico en Mazamitla, el titular del Poder Ejecutivo estatal aseveró que las cosas en ese municipio están tranquilas y registra buena ocupación hotelera de visitantes.

“Mazamitla va a estar muy bien, vi los niveles de ocupación y andaban al 90% en los hoteles. Más allá de la decisión del alcalde del tema de su evento, Mazamitla va a estar bien y tiene un modelo de vigilancia ya organizado, reforzamos también el modelo en Tapalpa, en Chapala, en los lugares donde más gente va, estamos ya preparados organizados con el Ejército, la Guardia Nacional y las policías municipales; estamos listos ya para dar un grito en paz y confío en que así será y vamos a celebrar con nuestras familias sin problemas”, expuso.

En otros asuntos, el gobernador reiteró el llamado al grupo de Madres Buscadoras de Sonora a trabajar en coordinación con las autoridades estatales y no irse “por la libre” en sus acciones de búsqueda.

“Hay voluntad de coordinarnos, pero no se puede ir cada quien por la libre porque entonces está violando la ley, un problema tan duro y delicado no se puede enfrentar de esa manera, ya se estableció comunicación con ellas y vamos a tratar de que esto no vuelva a suceder. Nosotros lo que queremos es garantizar condiciones de seguridad y que no se vaya a interferir con el debido proceso de las investigaciones al alterar escenas de delitos, tocar pruebas y hacer cosas que no estén coordinadas desde el ámbito institucional. Nosotros respaldamos su trabajo y entendemos su lucha, pero creo que hay que hacer las cosas de manera correcta“, concluyó.

El miércoles pasado el colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó la localización de una fosa clandestina en el fraccionamiento Arvento de Tlajomulco, donde encontraron 20 bolsas con restos humanos.

GC