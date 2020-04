Alertan para no verter un litro de cloro en el retrete por COVID-19

Es falso que verter un litro de cloro en el retrete este sábado a las 12:00 horas servirá para combatir el COVID-19, advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tras detectar la difusión de un mensaje en Whatsapp que pedía a la población efectuar dicha acción.

“Dicha información es falsa y atenderla puede generar consecuencias en las instalaciones de los hogares, así como en los sistemas de tratamiento de aguas residuales”, expuso la dependencia.

Explicó que el verter cloro en los sanitarios podría generar una interrupción en el proceso de saneamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que afectará el funcionamiento de las fosas sépticas o cualquier sistema de tratamiento, como los biodigestores, y generará daños severos en las instalaciones y al medio ambiente.

#Comunicado Llaman #Conagua y #ANEAS a no atender información falsa sobre cloración de instalaciones sanitarias que circula en redes sociales.

Más información en: https://t.co/I8P5Y9Q560 — Conagua (@conagua_mx) April 10, 2020

“El uso del cloro como se pide en el mensaje no tiene ningún tipo de beneficio ante la emergencia sanitaria, por lo que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) en coordinación con la Conagua hacen un llamado a los ciudadanos a no atender lo solicitado en la publicación y sobre todo no difundir este mensaje”.

El uso del cloro es útil para la sanitización de los espacios de uso común y en las labores de limpieza en el hogar; sin embargo, solo se requiere una solución de 10 mililitros de cloro por cada litro de agua para usarla en la limpieza de superficies. De nada sirve echarla en los retretes.

El Gobierno del Estado invitó a mantenerse informados a través de medios oficiales y seguir únicamente las medidas de higiene emitidas por la Secretaría de Salud.

NR