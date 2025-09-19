Hoy No Circula Sabatino: Autos que descansan este 20 de septiembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX) con corte a las 19:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es buena, por lo que los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para activar la contingencia ambiental.

El programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma habitual el sábado 20 de septiembre del 2025 para los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Autos con holograma 1, terminación de placa IMPAR (1, 3, 5, 7, 9).

Todos los carros con holograma 2.

Placas foráneas.

Al igual que durante la semana, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no están sujetos a restricciones en el programa.

Recuerda que el horario del Hoy No Circula Sabatino es de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción es más corta, de 5:00 a 11:00 horas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Desde el pasado mes de julio el Hoy No Circula tiene modificaciones; pues entró en vigor en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco en el Estado de México.

Ciudad de México

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estado de México

Almoloya de Juárez - Valle de Toluca

Calimaya - Valle de Toluca

Chapultepec - Valle de Toluca

Lerma - Valle de Toluca

Metepec - Valle de Toluca

Mexicaltzingo - Valle de Toluca

Ocoyoacac - Valle de Toluca

Otzolotepec - Valle de Toluca

Rayón - Valle de Toluca

San Antonio la Isla - Valle de Toluca

San Mateo Atenco - Valle de Toluca

Temoaya - Valle de Toluca

Tenango del Valle - Valle de Toluca

Toluca - Valle de Toluca

Xonacatlán - Valle de Toluca

Zinacantepec - Valle de Toluca

Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco

Atizapán - Valle de Santiago Tianguistenco

Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco

Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco

Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco

Xalatlaco - Valle de Santiago Tianguistenco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

