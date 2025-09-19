Viernes, 19 de Septiembre 2025

Hoy No Circula Sabatino: Autos que descansan este 20 de septiembre en CDMX y Edomex

¡Toma nota! Estos son los autos que descansan mañana en la Ciudad de México y el Estado de México

Por: El Informador

El horario del Hoy No Circula es de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche y aplica en la Ciudad de México y el Estado de México. NOTIMEX/ ARCHIVO

El programa Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX) con corte a las 19:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es buena, por lo que los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para activar la contingencia ambiental.

El programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma habitual el sábado 20 de septiembre del 2025 para los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). 

  • Autos con holograma 1, terminación de placa IMPAR (1, 3, 5, 7, 9).
  • Todos los carros con holograma 2.
  • Placas foráneas.

Al igual que durante la semana, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no están sujetos a restricciones en el programa.

Recuerda que el horario del Hoy No Circula Sabatino es de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción es más corta, de 5:00 a 11:00 horas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Desde el pasado mes de julio el Hoy No Circula tiene modificaciones; pues entró en vigor en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco en el Estado de México.

Ciudad de México

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa de Morelos
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tlalpan
Tláhuac
Venustiano Carranza
Xochimilco

Estado de México

Almoloya de Juárez - Valle de Toluca
Calimaya - Valle de Toluca
Chapultepec - Valle de Toluca
Lerma - Valle de Toluca
Metepec - Valle de Toluca
Mexicaltzingo - Valle de Toluca
Ocoyoacac - Valle de Toluca
Otzolotepec - Valle de Toluca
Rayón - Valle de Toluca
San Antonio la Isla - Valle de Toluca
San Mateo Atenco - Valle de Toluca
Temoaya - Valle de Toluca
Tenango del Valle - Valle de Toluca
Toluca - Valle de Toluca
Xonacatlán - Valle de Toluca
Zinacantepec - Valle de Toluca
Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco
Atizapán - Valle de Santiago Tianguistenco
Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco
Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
Xalatlaco - Valle de Santiago Tianguistenco
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalneplantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco

