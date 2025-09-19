Hoy No Circula Sabatino: Autos que descansan este 20 de septiembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX) con corte a las 19:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es buena, por lo que los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para activar la contingencia ambiental.El programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma habitual el sábado 20 de septiembre del 2025 para los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Al igual que durante la semana, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no están sujetos a restricciones en el programa.Recuerda que el horario del Hoy No Circula Sabatino es de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción es más corta, de 5:00 a 11:00 horas.Desde el pasado mes de julio el Hoy No Circula tiene modificaciones; pues entró en vigor en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco en el Estado de México.Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa de Morelos Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlalpan Tláhuac Venustiano Carranza XochimilcoAlmoloya de Juárez - Valle de Toluca Calimaya - Valle de Toluca Chapultepec - Valle de Toluca Lerma - Valle de Toluca Metepec - Valle de Toluca Mexicaltzingo - Valle de Toluca Ocoyoacac - Valle de Toluca Otzolotepec - Valle de Toluca Rayón - Valle de Toluca San Antonio la Isla - Valle de Toluca San Mateo Atenco - Valle de Toluca Temoaya - Valle de Toluca Tenango del Valle - Valle de Toluca Toluca - Valle de Toluca Xonacatlán - Valle de Toluca Zinacantepec - Valle de Toluca Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco Atizapán - Valle de Santiago Tianguistenco Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco Xalatlaco - Valle de Santiago Tianguistenco Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalneplantla de Baz Tultitlán Valle de ChalcoNA