Un juez de Tabasco dictó prisión preventiva al presunto cabecilla de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", por lo que permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Durante la audiencia inicial celebrada este viernes por videoconferencia, el exjefe policiaco tabasqueño se reservó su derecho a declarar sobre las acusaciones de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión que le imputó la Fiscalía General del Estado, en la causa penal 386/2025.

El exfuncionario mexicano estuvo casi cinco días preso en Paraguay, luego de ser arrestado el 12 de septiembre pasado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción.

El miércoles, las autoridades paraguayas confirmaron la expulsión de Bermúdez Requena, -quien buscaba evitar la extradición a México-, luego de que se confirmó que su ingreso y estancia en Paraguay era "irregular".

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández (2019-2021), quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Hernan 'N' contaba con una orden de aprehensión desde febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco, además de un ficha roja de la Interpol, confirmada en julio por las autoridades mexicanas.

'El Abuelo' o 'Comandante H' es uno de los presuntos líderes de la 'La Barredora', célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

De acuerdo con las autoridades paraguayas, Bermúdez Requena pretendía instalar sus operaciones en Paraguay, a donde ingresó ilegalmente desde Brasil en una fecha no determinada.

