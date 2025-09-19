Batman Day 2025: Estas son las actividades para celebrar en CDMX

El Caballero de la Noche se prepara para arribar a la Ciudad de México este próximo sábado 20 de septiembre para celebrar el tan ansiado Batman Day 2025, que contará con actividades, torneos, invitados especiales y dinámicas para toda la familia.

El Batman Day es una celebración anual organizada por los fanáticos del universo DC, respaldada por DC Comics y Warner Bros. , instaurada en todo el mundo como homenaje al popular superhéroe de la franquicia.

El festejo se lleva a cabo cada tercer sábado del mes de septiembre, por lo que este año el evento se fijó para el día 20.

Sin embargo, la euforia comenzará desde el viernes 19 con la proyección de la trilogía de películas de Batman dirigidas por Christopher Nolan en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a partir de las 12:00 horas.

Dentro de este memorable encuentro, los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades temáticas e interactivas, como talleres, charlas y encuentros con invitados de la industria del entretenimiento, cultura pop y doblaje.

Además, habrá zonas de cosplay, estaciones de videojuegos retro, torneos y otras áreas relacionadas con la comunidad geek y gamer del país.

No obstante, uno de los momentos más esperados por los fanáticos será la proyección de la batiseñal, que se realizará como parte del Liverpool Gaming Fest 2025, a las 20:00 horas de este 20 de septiembre .

Tanto esta actividad como las demás se llevarán a cabo en el Centro Banamex y, aunque son gratuitas, se deberá realizar un registro previo para asegurar un lugar en la dinámica. Los formularios están disponibles en el sitio oficial de Boletia.

