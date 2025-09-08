Lunes, 08 de Septiembre 2025

Confirman "múltiples pérdidas humanas" en accidente entre tren y autobús

De manera preliminar, Protección Civil del Estado de México reportó 8 fallecidos y 45 personas lesionadas tras el impacto de un tren con un autobús 

Por: EFE

En redes sociales, circuló un video en el que se puede ver a varias personas que intentan ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados. EFE/F. Gutiérrez

A través de un breve comunicado, autoridades del Ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de México, lamentaron el accidente registrado este lunes en el que un tren impactó a un autobús de pasajeros de doble piso, confirmando "múltiples pérdidas humanas", sin precisar el número de fallecidos.

En el documento, el Ayuntamiento expresó su “más sincera solidaridad” a las familias afectadas e indicó que la pérdida “enluta profundamente a nuestra comunidad”.

Previamente, Protección Civil del Estado de México informó del incidente que ocurrió en las primeras horas de este lunes, en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.

“De manera preliminar se reportan 8 personas fallecidas y 45 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia y trasladadas al Hospital General de Atlacomulco”, precisó Protección Civil en un comunicado.

Aseguró que en el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.

En redes sociales, circuló un video en el que se puede ver a varias personas que intentan ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encuentran en el suelo.

Ante ello, el Ayuntamiento de Atlacomulco pidió a la población guardar respeto y consideración hacia las víctimas y sus familias, mantener la calma y actuar con responsabilidad, además de evitar acercarse a la zona del accidente para agilizar las labores de los cuerpos de emergencia y tomar precauciones y considerar vías alternas de tránsito.

