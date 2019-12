Alcalde de Zapotlanejo justifica riña callejera en donde agrede a mujer

Tras la divulgación de un video sobre hechos ocurridos durante la Nochebuena, en donde el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, golpea con el puño izquierdo en la cara a una mujer, el primer edil salió a justificar que se vio envuelto en una riña callejera y que aquella acción fue para defender a su hijo, a quien pateaban brutalmente en el suelo.

El video comienza al mostrar a un familiar de Álvarez quien reclama al hombre que toma la grabación con el celular acerca de unos cohetes. El alcalde sale a cuadro y posteriormente el familiar de éste le tira un puñetazo al hombre que graba el hecho.

Inicia la riña donde poco se ve entre los gritos de los participantes: ''¡Suéltalo!'' y ''¡Cálmense!'' son las palabras que se escuchan, aunque después sí se ve claro cuando Álvarez golpea a la mujer.

Al respecto, el Ayuntamiento difundió un comunicado donde el presidente justifica en primera persona lo ocurrido alrededor de la 01:30 horas con Sergio Carrillo y su familia.

''Cada año es un martirio para toda la cuadra su comportamiento, lo pueden verificar con todos los vecinos, y este año no ha sido la excepción pues desde temprana hora tuvieron música de grupo norteño en la calle, posteriormente mariachi y todo el tiempo estuvieron quemando pirotecnia en la vía pública y unos barrenos o cohetones que tronaban muy fuerte (sic)''.

Álvarez aseguró que en tres ocasiones les mandó a decir que moderaran su ruido para evitar el uso de la fuerza pública; sin embargo, poco después le tronaron un cohetón en la cochera durante la cena, lo que los espantó a todos, por lo que fue a reclamarles personalmente. Fue recibido por unas 20 personas, dijo.

''De manera agresiva me recibieron, a mi hijo Daniel que me acompañaba, Mariana mi hija, Abner mi yerno, mi esposa y Fer también recibieron fuertes insultos hasta que uno de ellos se me quiso abalanzar a golpearme (sic)''.

Afirmó que fue cuando intervino su hijo Daniel, a quien tiraron al piso y comenzaron a patear, sobre todo en la cabeza.

''Desgraciadamente esta señora que se ve en la imagen, no me dejaba avanzar para ayudarle a mi hijo, a Abner y al Fer también los estaban agrediendo, en el video se ve claramente que están golpeando fuertemente a una persona en el piso, ese es mi hijo Dany (sic)''.

Álvarez argumentó que la divulgación del video es para tratar de desprestigiarlo cuando en realidad actuaba en defensa propia.

''Es una reacción natural de cualquier ser humano es sobrevivencia natural para salvar la vida de mi hijo, o cualquiera de mis hijos. Como padre siempre estaré dispuesto a ofrendar mi reputación o mi vida si es necesario por la vida de mis hijos (sic)''.

OF