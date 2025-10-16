Aeropuerto Internacional de Guadalajara estrena servicio de shuttle

Este miércoles comenzó a operar el nuevo servicio de shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ofreciendo a los pasajeros una opción adicional y confiable para trasladarse vía terrestre de manera directa y segura hacia distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Servicio conecta al aeropuerto con el Centro Histórico de Guadalajara

El servicio punto a punto conecta al aeropuerto con el Centro Histórico de Guadalajara, la Nueva Central Camionera, Expo Guadalajara y la Glorieta La Minerva, garantizando traslados ágiles y confortables.

Los pasajeros pueden adquirir su ticket individual, con un costo de $150 pesos, en un módulo ubicado en la explanada de salidas nacionales de la terminal aérea, donde el personal del servicio los orientará sobre la unidad a abordar en los andenes asignados.

Actualmente, el servicio opera con salidas cada hora desde el aeropuerto hacia los destinos mencionados y, por el momento, únicamente se ofrece el recorrido Aeropuerto–Ciudad. Se informará oportunamente sobre la operación en sentido hacia el aeropuerto.

El nuevo servicio de shuttle promete ser uno de los mejores

“En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cada servicio que implementamos forma parte de nuestro compromiso con la mejora continua y con ofrecer una experiencia moderna y eficiente a nuestros pasajeros. El nuevo servicio de shuttle es una más de las mejoras que estamos poniendo en marcha para facilitar la movilidad y comodidad de quienes nos visitan, r eafirmando que nuestra terminal no solo es moderna, sino que sigue evolucionando para superar las expectativas de los viajeros”, señaló Cryshtian José Amador Lizardi, director del aeropuerto.

Además del servicio de shuttle, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara cuenta con otras opciones de traslado terrestre para los pasajeros, como taxis autorizados, servicio de renta de autos por parte de concesionarias, así como la conexión con tres rutas de transporte público. Asimismo, cuenta con dos estacionamientos —larga y corta estancia— para los usuarios que arriben a la terminal aérea en su propio vehículo.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reiteró su compromiso de atender con eficiencia y calidad las necesidades de los pasajeros, ofreciendo alternativas modernas y prácticas que se alinean con las expectativas de los visitantes, residentes o viajeros de negocios.

