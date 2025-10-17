Transporte escolar, gran idea y eterna promesa

El transporte escolar ayudaría a descongestionar las vialidades de la ciudad. Basta un día sin escuelas para darse cuenta de que es una buena opción.

Sin embargo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara sólo seis escuelas tienen transporte escolar bajo norma, según una respuesta de transparencia de la secretaría de Transporte en agosto de este año. Son la secundaria Mixta 95, la Prepa Tec Santa Anita, el Instituto Tepeyac, el Colegio Jaime Torres Bodet, la primaria Urbana 1252 y el Nueva Galicia.

El artículo 227 de la nueva Ley de Movilidad de Jalisco, en vigor desde octubre de 2022, obliga a los planteles a contar con transporte escolar si la matrícula supera los 300 alumnos.

La norma lo exige como “una estrategia de mitigación en el uso del vehículo particular”.

La secretaría de Transporte, a cargo de Diego Monraz, es la responsable de solicitar y evaluar el plan de movilidad que incluye esta obligación de los planteles, con apoyo del municipio, según la ley.

La secretaría incluso cuenta con la dirección de Gestión de Transporte Escolar a cargo de Luis Pablo Guerrero.

Tlajomulco y el Gobierno estatal convocaron ayer a escuelas y padres de familia para implementar el transporte escolar en el corredor de avenida López Mateos. En la reunión participaron 24 de las 39 escuelas con más de 300 alumnos en la zona.

Unos 10 mil autos trasladan y recogen a menores diariamente en escuelas sobre el trazo de avenida López Mateos, según datos del municipio, lo que representa el 20% de carros que transitan a diario.

El objetivo sería tener un piloto para enero de 2025 y generalizar su aplicación en el ciclo 2026-2027.

Esta no es la primera vez que se realizan mesas, estudios, análisis y declaraciones sobre la intención de implementar el transporte escolar.

En 2022 se realizó una mesa entre la secretaría de Transporte, Tlajomulco y escuelas privadas para atender el congestionamiento en el Bulevar Bosques de Santa Anita.

En septiembre de 2023 Monraz reportó “avances significativos” en la implementación del transporte escolar en el Estado.

Sobre este tema se declara mucho y se analiza más en mesas de diálogo.

Es una buena noticia que en Tlajomulco se quiera cumplir la Ley de Movilidad en materia de transporte escolar (aún falta el resto de la metrópoli). Sólo se necesita voluntad política, menos promesas y más acciones, y el compromiso de los padres de familia.

jonathan.lomeli@informador.com.mx