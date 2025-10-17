Zapopan entrega recursos a damnificados de La Martinica

El Gobierno de Zapopan entregó apoyos económicos y en especie a 69 hogares y 34 negocios afectados por las lluvias del pasado 29 de septiembre en la Colonia La Martinica.

El coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, informó que la atención fue inmediata con la participación de elementos de Protección Civil y Bomberos, Servicios Municipales, DIF Zapopan y Programas Sociales.

“Lo más importante siempre es salvaguardar la vida de las personas; una vez garantizada la seguridad, se realizaron los dictámenes de afectaciones y se definieron apoyos homogéneos y transparentes”, explicó.

Las cantidades entregadas oscilaron entre 17 mil y 45 mil pesos por vivienda, además de menaje de hogar donado por la iniciativa privada, como estufas, refrigeradores y colchones; mientras que los negocios recibieron hasta 60 mil pesos para reponer materiales o herramientas de trabajo.

De acuerdo con la Dirección de Programas Sociales Municipales, la inversión total ascendió a un millón 849 mil pesos. Villaseñor recordó que esta acción se suma a la realizada tras la inundación del 15 de julio, que benefició a 114 familias y 30 comercios.

El funcionario reiteró el compromiso del Municipio de mantener un gobierno cercano, solidario y sin fines políticos.