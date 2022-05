El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) da seguimiento al proceso de embargo anunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) para recuperar los 525.3 millones de pesos, fincados como cargos en las cuentas públicas 2016 y 2017 del organismo.

Héctor Pizano Ramos, director del Instituto, sostuvo que fue la ASEJ quien determinó los nombres de los ex funcionarios responsables, entre los que no está ninguno de los integrantes del Consejo de Administración del Ipejal. Comentó que hasta la fecha no tienen detalles sobre el avance del proceso.

“No se trata, ni se señala que sean técnicamente desvíos de recursos, sino señala que en las operaciones no se cumplió la normatividad, no se aplicaron los procedimientos y por lo tanto se observan esas acciones y se genera un crédito fiscal y buscan garantizarlo para que no se le genere un perjuicio al Instituto. No quiere decir que se llevaron ese dinero del Ipejal, sino que son procedimientos que en su momento no fueron subsanados”, dijo.

Los señalados a los que les embargarían bienes para cubrir las observaciones son: el ex titular de Ipejal Fidel Armando Ramírez; Carlos Gabriel Pinzón ex jefe de Contabilidad; José Wilmer Sagrero ex director de Finanzas; Artemio González ex titular de Servicios Médicos; y Adriana Gabriela Ceja ex directora de Administración y Servicios.

Por otra parte, el director de Ipejal refirió que no tienen reporte de avances en las investigaciones de las denuncias que presentaron por presuntas irregularidades en inversiones realizadas por pasadas administraciones. Insistió en que la Fiscalía Anticorrupción tiene elementos suficientes para proceder.

“A juicio personal creo que tienen toda la información suficiente como para ponerla en manos del Poder Judicial y que podamos avanzar”, comentó.

Añadió que la Empresa Transportes Marítimos, en la que pasadas administraciones invirtieron fondos del Ipejal, acaba de recibir cerca de 5 mil millones de pesos del Gobierno Federal por un contrato de almacenaje en el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, lo que sería una oportunidad para recuperar los recursos del Instituto.