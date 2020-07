A un año, Policía Metropolitana queda en papel

Hoy se cumple un año de que los nueve municipios de la Junta de Coordinación Metropolitana firmaron un convenio para conformar la Policía Metropolitana, una propuesta del gobernador para borrar los límites entre localidades y coordinarse entre todas las corporaciones de seguridad.

Sin embargo, a la fecha no hay un corte público de los operativos en los que ha participado, sus detenciones o la recuperación de vehículos que ha registrado, por mencionar algunos ejemplos.

La corporación fue creada como un Organismo Público Descentralizado (OPD) que absorbió a la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), entes que a su vez son parte del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan). Sin embargo, el Instituto ni siquiera ha hecho públicos los recursos humanos, financieros o patrimoniales de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el convenio, la nueva área de seguridad integraría a las comisarías de los nueve municipios y está bajo el mando del general retirado, Arturo González García.

Al inicio se dijo que a esta corporación la conformarían todos los policías municipales, condición bajo la cual se aprobó la homologación salarial de los más de siete mil elementos metropolitanos.

No obstante, autoridades municipales y la vocería de la AMS confirmaron que cada Policía cedió oficiales y recursos para su operación, algo similar a lo que ocurrió el sexenio pasado con la Fuerza Única Metropolitana.

En lugar de ser un grupo operativo de siete mil 500 elementos, la Policía Metropolitana se constituyó como “grupo de fuerza de reacción” con 70 elementos municipales que “fueron comisionados de forma proporcional y atendiendo a su estado de fuerza” a partir de abril pasado, confirmó la vocería de la corporación.

La Policía Metropolitana ni siquiera tiene uniforme

Las patrullas que les fueron asignadas no tienen logotipos; sólo arrancaron los anteriores

Experto afirma que se trata de un proyecto lanzado prematuramente y sin planeación

A un año de su conformación, no sólo se desconocen los datos financieros y patrimoniales de la Policía Metropolitana. Los oficiales que conforman ese grupo operativo de seguridad ni siquiera cuentan con un uniforme propio que los identifique.

Por si fuera poco, las cerca de 15 patrullas cedidas a este cuerpo tampoco fueron homologadas para su servicio. Éstas son unidades municipales cuyos logotipos fueron arrancados.

Este medio solicitó los resultados que ha obtenido la corporación en su primer año. La vocería compartió información de todas las policías municipales en la metrópoli: 21 mil 296 detenciones, nueve mil 543 vehículos y 913 motos recuperadas, 523 armas cortas con tres mil 224 cartuchos, más de 231 kilos de mariguana y 6.1 kilos de cristal.

Sin embargo, no detalló cuántos corresponden al nuevo grupo de reacción.

Mientras el gobernador de Jalisco ha informado, a través de sus redes sociales, la participación de la Policía Metropolitana en sólo 20 detenciones, las comisarías municipales presentan sus propias cifras sin nombrar a la “macro corporación”.

El investigador de la Universidad Panamericana (UP), José Colomo Guajardo, dijo que la Policía Metropolitana es un proyecto que no podrá avanzar por haberse creado “de manera prematura y con poca planeación”. Según refirió, mientras las corporaciones no sean transparentes, seguirán caracterizándose por su “debilidad y falta de eficiencia”.

Reciben a familia de jóvenes desaparecidos

Porque es “un tema sensible que nos duele a todas y todos”, y “el Gobierno de Jalisco no puede escatimar recursos y esfuerzos hasta encontrarles”, una comitiva del Ejecutivo estatal recibió a los familiares de los jóvenes Bryan y Daniel, desaparecidos en Teocaltiche hace una semana.

De acuerdo con las autoridades estatales, el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dialogaron con las personas que exigen la localización de ambos jóvenes.

“En dicha reunión, se tomó nota de las exigencias e información brindada por familiares de los jóvenes”. Además, se les compartieron avances de las investigaciones, “en las cuales se han utilizado drones, un helicóptero, así como presencia de la fuerza pública”.

Los familiares también han recibido acompañamiento psicológico.

TRAS PROTESTA DEL VIERNES

…Y atienden a los trabajadores de Salud

También los trabajadores de la Secretaría de Salud que se manifestaron el viernes en Casa Jalisco fueron atendidos por autoridades estatales. “Las autoridades estatales escucharon y tomaron nota de las peticiones del personal de salud, las cuales serán analizadas”, prometió el Gobierno estatal, quien además afirmó que habrá “diálogo abierto y respetuoso con todas las expresiones de la sociedad”.

JL