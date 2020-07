Alcalde de Vallarta confirma balacera por presunto plagio

Un fuerte ataque se registró el pasado sábado en el fraccionamiento Fluvial Vallarta, en Puerto Vallarta, en el que falleció uno de los civiles a manos de integrantes un grupo criminal que opera en Jalisco, confirmó el presidente municipal, Arturo Dávalos.

“Sí hubo unos hechos, una balacera en Residencial Fluvial, fueron unos RZR que hacían un recorrido por la sierra de Jalisco y al llegar aquí a Vallarta hubo un enfrentamiento, un herido que más tarde falleció en el hospital”.

Los policías municipales localizaron en el lugar, sobre avenida Fluvial, tres vehículos RZR abandonados, sin embargo, a ninguno de sus tripulantes.

Aunque en la Comisaría de Seguridad Pública no se denunció si plagiaron al resto de los civiles, provenientes de Guanajuato, el alcalde no descarta que se haya tratado de un secuestro.

ESPECIAL

“La Fiscalía llegó ahí para levantar la carpeta de investigación. Ya no habíamos sabido nada referente a este tema, no sé si hubo plagio o los levantaron, secuestro, no sé si hubo eso, me imagino que debe de haber alguna denuncia”.

El pasado sábado, cerca de 20 hombres realizaban actividades turísticas en la sierra de Jalisco a bordo de vehículos RZR y otras camionetas cuando fueron sorprendidos al llegar a Vallarta por un grupo criminal.

ESPECIAL

Los sujetos presuntamente intentaron despojarlos de los vehículos cuando se originó una balacera en la que al menos uno de los turistas resultó herido. Al parecer dos personas lograron escapar, uno a bordo de una camioneta y otro a bordo de una cuatrimoto.

Otro de ellos al parecer fingió haber muerto y fue ayudado por una pareja que lo escondió en una camioneta.

Tras realizar la denuncia, las autoridades los custodiaron hasta el aeropuerto, donde partieron a León; el resto de los turistas, al parecer, fueron secuestrados. La Fiscalía ofrecerá una rueda de prensa para hablar sobre estos hechos.

NR