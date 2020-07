Familiares de adolescentes desaparecidos presumen intervención del crimen

El pasado sábado, Brayan y Daniel salieron de la colonia Oblatos, en Guadalajara, y se fueron a trabajar a Teocaltiche en la camioneta donde recogen chatarra de los domicilios.

En donde les toque recorrer, encienden la bocina y ponen una grabación donde ofrecen comprar colchones, botes de aluminio, botellas de refresco, televisores viejos y todo lo que no le sirva a la gente.

Sin embargo, ese día la familia de los muchachos, de 18 y 16 años, respectivamente, perdió toda comunicación con ellos, por lo que Alberto Medina, el padre de Brayan, fue a indagar al pueblo.

“Fui a buscar a mi hijo, hice un recorrido, andaban dos personas en moto, me los encontré en varios puntos del pueblo, supongo que andaban cuidando su área. Al no encontrar a mi hijo después de varias horas, fui a la delegación del pueblo a poner la demanda”.

Después de salir de la Policía, una persona en una bicicleta se les acercó y los amenazó. “Que qué buscábamos, mi compañero explicó que buscábamos a unos muchachos que se extraviaron, nos dijeron que nos saliéramos del pueblo, si no, que nos iban a sacar”. Ellos ya no se paran ahí.

El miércoles pasado, los familiares acudieron a la Fiscalía del Estado para manifestarse, pues las autoridades no han emitido una Alerta Amber por Daniel; ni siquiera habían subido el reporte de robo de la camioneta.

Este viernes, otro grupo de familiares y vecinos acudió a Jalostotitlán a proseguir con la búsqueda, pero no encontraron nada. Finalmente, reunieron a un contingente para manifestarse en Casa Jalisco y demandar al gobernador la aparición con vida de los jóvenes.

Más de cien personas llegaron en cerca de 15 camionetas de las que usan para la chatarra y otros vehículos con los cuales cerraron Manuel Acuña frente a Casa Jalisco en ambos sentidos.

“En la Fiscalía no nos están haciendo caso para nada, más bien que uno les dé información y ellos no quieren hacer su trabajo, ya estamos hartos, nomás nos están dando atole con el dedo. Creemos que están en el pueblo de Teocaltiche, pero de ahí no han salido”, dijo María de los Ángeles Carrillo, madre de Brayan.

José Manuel Romo Parra, representante de la Subsecretaría de Asuntos del Interior, les informó que las investigaciones avanzaban, pero debían mantener sigilo; no obstante, los manifestantes demandaron la presencia del gobernador. “¡Que salga! ¡Que salga!”. Que no estaba, fue la respuesta de Romo.

Mientras, algunos jóvenes comenzaron a mover las vallas que resguardaban el ingreso a Casa Jalisco, pero su propia gente los disuadió.

Minutos después, salió un contingente de unos 30 antimotines que intentó colocarse frente a la valla, pero una persona de seguridad de Casa Jalisco ordenó que se replegaran y se fueron. “Qué mierda se vio al echarnos a la Policía”, exclamó una mujer.

Hacia las ocho de la noche, Romo alejó a los padres de la manifestación y ofreció dialogar con ellos aparte. “¡Ellos saben quiénes fueron!”, gritó otra mujer entre la protesta cuando comenzaba a caer la lluvia.

JM