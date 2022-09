Aunque estaba previsto que Pepe Aguilar saliera a cantar a las 21:00 horas en la Plaza Liberación del Centro Histórico de Guadalajara para celebrar el Grito de Independencia, un aguacero cayó en los alrededores de la explanada y tuvo que retrasarse al menos media hora el espectáculo para poder secar el escenario en la medida de lo posible y así evitar algún incidente por todo el cableado que se requiere para que un concierto en vivo marche en orden.

De hecho mientras caía la tromba, los fuegos artificiales estaban en pleno apogeo a propósito de que sucedió el Grito de Independencia en Plaza de Armas.

Los tapatíos persistieron el paso de la lluvia y así como Pepe les pidió tras bambalinas, paciencia para poder salir al escenario, como buenos soldados permanecieron mojándose, hubo algunos conflictos porque algunas personas del público se metieron al área destinada para las luces del show que también fungió como área de prensa, pero todo se pudo controlar y la velada empezó después de las 21:40 horas, cantando a capella el músico, "Guadalajara", aunque tomó con gracia una desafinada, "hasta un gallo se me salió", dijo.

El público persistió a la espera del concierto que engalanaría la noche para cerrar con broche de oro. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Hay que recordar que Pepe pasó por problemas de salud, pues tuvo que cancelar su fecha de Zacatecas hace unos días para tomar un reposo y llegar con energías renovadas a Guadalajara. Pepe entonó temas como "100% mexicano", "Por una mujer bonita y "Llamarada".

"Qué chulada, este es un público aguantador y no taragudas. Contra la voluntad de uno, la voluntad de Dios, y sino calla uno, cae el agua", dijo Pepe con respecto a la lluvia que había dejado continuar la velada. Después interpretó la balada ranchera "Recuérdame bonito".

"Estoy en una de las ciudades más mexicanas, sino la que más, claro, después de Tayahua, Zacatecas (de donde es originario)", bromeó Pepe. Luego prosiguió con el tema "Me vas a extrañar".

Aguilar también reflexionó sobre los sucesos que han golpeado al país, pero pidió a los tapatíos saquen lo mejor de ellos mismos, pues son los jóvenes, las nuevas generaciones las que ahora viven estos vaivenes sociales.

"México es nuestro país, nos necesita más que nunca, requiere de todos los mexicano, hagamos lo que nos toca hacer, cada quien desde su trinchera", resaltó. Otros temas que sonaron fueron "Ni contigo, ni sinti", "Mi credo" y "Prometiste".

Pepe dijo que a sus 54 años reconoce que la calidad actual de los artistas no es la misma. "Exijan a sus artistas que sí canten, que no solo muevan la panza, que no solo digan groserías, que también digan algo que toque al corazón, no hagan famoso a cualquier wey". También entonó "Costumbres", "Acá entre nos" , "Hermoso cariño" y "El Rey".

Un momento especial de la velada fue cuando también apareció sobre el escenario Ángela Aguilar, quien cantó con su padre Pepe Aguilar "Tu sangre en mi cuerpo" y después ella sola los temas "La Malagueña", tema de la telenovela "La herencia" y "Dime cómo quieres", tema que originalmente canta con Christian Nodal.

CT