La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas internacionales este 5 de mayo de 2026 al confirmar un brote letal de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, navío que permanece varado frente a las costas de Cabo Verde. Con un saldo trágico de tres pasajeros fallecidos y al menos cuatro personas más bajo cuidados intensivos o sospecha de infección, los epidemiólogos enfrentan una carrera contra el tiempo.

El barco zarpó desde Ushuaia, Argentina, con 147 personas a bordo entre tripulación y turistas, transformando unas vacaciones de lujo en una crisis sanitaria de proporciones globales. Las autoridades sanitarias investigan activamente el origen del contagio, mientras los pasajeros permanecen confinados en sus camarotes bajo estrictas medidas de aislamiento para evitar una propagación mayor.

¿Qué sospecha alarmante tiene la OMS sobre el brote de hantavirus en un crucero?

El aspecto que genera mayor preocupación entre la comunidad científica radica en la inusual vía de contagio que la OMS sospecha en este incidente. Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias del organismo, advirtió que los expertos evalúan una posible transmisión de persona a persona entre contactos estrechos, como los esposos que compartían camarote.

Tradicionalmente, los humanos contraen el hantavirus al inhalar partículas derivadas de la orina, heces o saliva de roedores infectados. Sin embargo, la cronología de los contagios a bordo del MV Hondius sugiere que el virus saltó directamente entre humanos, un comportamiento atípico que eleva el nivel de alerta y obliga a los especialistas a replantear los protocolos de contención en espacios cerrados.

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El trayecto crítico de un crucero infectado: de Sudamérica a la costa africana.

El crucero inició su travesía en el sur de Argentina durante el mes de marzo, trazando una ruta ascendente por el Océano Atlántico con destino final en Europa. Los primeros síntomas aparecieron a principios de abril, cuando un pasajero neerlandés de 70 años presentó fiebre y problemas gastrointestinales, perdiendo la vida pocos días después.

Ante la escalada de casos y la rápida progresión a síndrome de dificultad respiratoria aguda, el capitán solicitó atracar en Praia, la capital de Cabo Verde. No obstante, el gobierno africano denegó el acceso al puerto argumentando motivos de seguridad nacional, dejando al barco fondeado en alta mar y obligando a la OMS a intervenir de urgencia para coordinar evacuaciones médicas aéreas hacia Sudáfrica y Países Bajos.

¿Por qué ocurre esto ahora y qué eventos previos desataron la emergencia?

Para comprender la magnitud de este brote, resulta fundamental analizar el origen geográfico del viaje y la naturaleza del patógeno involucrado. Los científicos identificaron los hantavirus en la década de 1970 como virus zoonóticos, es decir, microorganismos que saltan de animales a humanos. En este caso específico, la ruta desde la Patagonia argentina apunta directamente al virus Andes, una cepa endémica de Sudamérica.

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A diferencia de las variantes del Viejo Mundo presentes en Europa o Asia, el virus Andes posee una característica letal y documentada en brotes anteriores: la capacidad de transmitirse entre humanos. La combinación de este patógeno específico con el entorno confinado y de alta densidad poblacional de un crucero creó la tormenta perfecta para desencadenar la crisis actual.

El virus Andes ataca el organismo humano provocando el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) , una afección que inflama los pulmones y llena los alvéolos de líquido, dificultando severamente la respiración. Esta variante registra una tasa de mortalidad cercana al 40 por ciento, factor que explica el rápido deterioro y fallecimiento de los tres pasajeros afectados.

Históricamente, brotes similares ocurrieron en pequeñas comunidades rurales de Argentina y Chile, pero un contagio masivo en una embarcación turística representa un desafío sin precedentes para la salud pública moderna. La falta de ventilación cruzada en ciertas áreas del barco y el contacto prolongado entre los viajeros facilitaron que el virus encontrara nuevas vías de propagación humana, burlando la necesidad de exposición directa a los roedores.

El rescate humanitario y la intervención de España

Ante la negativa de Cabo Verde y la urgencia médica, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó formalmente al gobierno de España que reciba al MV Hondius en las Islas Canaria s. El Ministerio de Sanidad español aceptó la petición apelando al derecho internacional y al deber humanitario, preparando un operativo de máxima seguridad para acoger a la embarcación en los próximos días.

Los equipos de emergencia españoles implementarán un protocolo estricto diseñado junto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Este plan garantiza la evacuación segura de los enfermos, la desinfección total del navío y el aislamiento preventivo, asegurando que la población local canaria no corra ningún riesgo de exposición.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

La infección inicia con fiebre, dolores musculares y problemas gastrointestinales, progresando rápidamente hacia una dificultad respiratoria grave o neumonía.

¿Existe riesgo de una nueva pandemia mundial?

La OMS y el ECDC aseguran que el riesgo para la población global permanece muy bajo, ya que el virus no viaja por el aire con la misma facilidad que los virus respiratorios comunes y las autoridades ya aplican medidas de contención efectivas.

JM