La Organización Mundial de la Salud confirmó un evento sanitario a bordo del crucero MV Hondius, que realizaba un trayecto entre Ushuaia y Cabo Verde.

"La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo", señaló el organismo.

Casos confirmados, fallecimientos y pacientes graves

El balance preliminar reporta seis personas afectadas, con un caso confirmado en laboratorio y cinco sospechosos.

"A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica", precisó la OMS.

Uno de los pacientes, un ciudadano británico de 69 años, permanece hospitalizado en Johannesburgo, de acuerdo con autoridades sanitarias.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad asociada principalmente al contacto con roedores, a través de fluidos como orina, saliva o heces.

"Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves", indicó la OMS.

Investigación en curso y medidas sanitarias

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer el origen del brote.

"Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tribulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus", agregó el organismo internacional.

Evacuaciones médicas y coordinación internacional

La OMS también participa en la logística para atender a los afectados y evitar la propagación.

Está "facilitando la coordinación" entre países y operadores del barco para "organizar la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas", además de reconocer "la rapidez de las medidas tomadas y la buena coordinación entre las partes implicadas".

El crucero, operado por Oceanwide Expeditions, permanece frente a Praia mientras se define el traslado de pacientes y la posible continuación de su ruta hacia Islas Canarias.

Con información de SUN.

EE