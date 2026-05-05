Infectados por hantavirus en el crucero serán evacuados a Países Bajos

La embarcación afectada por un brote de hantavirus se encuentra organizando el traslado hacia Países Bajos de tres personas que necesitan atención médica urgente. La operación se realiza en estrecha coordinación con las autoridades correspondientes, según informaron en un comunicado conjunto la empresa responsable y el Ministerio de Exteriores neerlandés.

"Estas tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario", informó el ministerio, que destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, en la evacuación.

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La evacuación de los enfermos se lleva a cabo, según el comunicado , en coordinación con las autoridades de Cabo Verde, frente a cuyas costas se encuentra el buque , el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos, así como con las instituciones sanitarias y los países de origen de los pasajeros del barco.

Según el Ministerio de Exteriores de Países Bajos, todos los esfuerzos se destinan a que la evacuación "se produzca lo antes posible" pero sólo se comunicarán los detalles sobre "el momento y la logística" una vez se haya producido.

De acuerdo con la radiotelevisión pública neerlandesa NOS, se trata de tres personas "graves pero estables".

No se han identificado nuevos individuos con síntomas a bordo del barco

La empresa que opera el crucero confirmó asimismo que no se han identificado nuevos individuos con síntomas a bordo del barco más allá de los que habían sido reportados previamente.

El barco continúa en aguas de Cabo Verde y sigue en conversaciones con las autoridades relevantes de cara a los próximos pasos , incluyendo "un posible desembarco" y su ruta, dijo la empresa.

Epidemiólogos de la OMS realizarán este martes una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo del crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus, y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, informó por su parte el Gobierno español en un comunicado.

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de los tres fallecidos.

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