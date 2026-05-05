Los hechos en torno al brote de hantavirus en un crucero dedicado a las expediciones han ganado relevancia en medios de difusión durante los últimos días, especialmente por el contexto inusual del contagio en un ambiente cerrado y la letalidad de la enfermedad, puesto que, hasta ahora, tres tripulantes con la enfermedad han perdido la vida. En este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) salió a aclarar si el brote representa un riesgo para la población en general.

El 2 de mayo de 2026 se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un grupo de pasajeros a bordo de un crucero que padecían una enfermedad respiratoria grave.

Los expertos de la organización han reunido diversas informaciones, incluidas epidemiológicas, que les han llevado a partir del supuesto de que el contagio inicial se inició por contacto con algún tipo de roedor, sus excrementos o saliva, y que esto ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el crucero.

Para ello han tenido en cuenta el periodo de incubación (de una a seis semanas) y a partir de ello manejan una primera hipótesis que apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían.

Una segunda hipótesis tiene en cuenta que varios de los participantes en la expedición se dedicaban a la observación de aves y a otras actividades relacionadas con la fauna silvestre, y que en algunas de las remotas islas que visitaron -figuran la Antártida, Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión- hay poblaciones importantes de roedores, que son el reservorio del hantavirus.

¿Cuántas personas han sido infectadas?

Hasta hoy se ha hablado de siete posibles infectados, aunque la OMS ha emitido dudas sobre uno de ellos, que después de presentar un poco de fiebre se ha recuperado y ahora se encuentra totalmente asintomático.

Es habitual que en situaciones de este tipo y mientras las investigaciones avanzan, las cifras de afectados puedan variar.

De los otros seis, tres personas han muerto: el primer caso fue el de un hombre que murió el 11 de abril en el barco, cinco días después de presentar síntomas. Su esposa desembarcó en la isla de Santa Elena ya con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, pero murió en los servicios de emergencia de un hospital de esta ciudad.

Ambos habían viajado por Sudamérica, incluida Argentina, antes de embarcar en el crucero.

Una segunda mujer falleció el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

Un cuarto caso corresponde a una persona que empezó a presentar síntomas graves en el barco y fue evacuada en la isla Ascensión y trasladada a Sudáfrica, donde está hospitalizada en cuidados intensivos. La OMS indicó que ha empezado a mostrar cierta mejoría.

Otras dos personas a bordo han presentado fiebre y síntomas gastrointestinales, aunque en uno de ellos los síntomas son leves. Ambos están recibiendo atención de equipos médicos facilitados por Cabo Verde —frente a cuyas costas el barco está anclado— y que también están recolectando muestras para que sean examinadas.

No hay ninguna otra persona que presente síntomas.

¿Qué pasa con el resto de pasajeros?

La embarcación lleva actualmente a 147 personas, de los cuales 88 son pasajeros y 59 miembros de la tripulación, de un total de 23 nacionalidades.

Se les ha pedido en la medida de lo posible que permanezcan en sus cabinas, evitar interacciones sociales y en todo caso mantener una distancia física máxima.

Los suministros son más que suficientes actualmente, con reservas adecuadas de agua, comida y otros artículos básicos.

El barco debería salir rumbo a alguna de las Islas Canarias, donde la OMS espera que pueda haber una evacuación médica de los casos sospechosos que están a bordo y que serían trasladados a Países Bajos para recibir tratamiento.

¿Cuál es el riesgo para personas fuera del barco o el público en general?

La OMS evalúa como "bajo" el riesgo para la población en general, aunque continúa con su vigilancia epidemiológica y puede actualizar en todo momento esta observación.

Sobre el riesgo que pueden haber corrido los pasajeros que viajaban en el vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo, en el que viajó la segunda persona fallecida ya con síntomas, la OMS indica que se está haciendo un rastreo de contactos.

También ha reconocido que con uno de los subtipos de virus, denominado 'de los Andes', se ha visto en el pasado una limitada transmisión entre humanos, pero siempre en casos de contactos muy cercanos y prolongados, particularmente en brotes en Argentina y Chile.

"No significa que porque se haya ido en el mismo avión hay un gran riesgo de exposición (al virus)", ha declarado una responsable de la OMS.

Por su parte, el director de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Henri Kluge, dijo que se está trabajando con los países implicados para apoyar la atención médica, la evacuación, las investigaciones y la evaluación del riesgo para la salud pública que puede representar este brote.

La entidad precisó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y suelen estar relacionadas con la exposición a roedores infectados.

Su transmisión entre personas es difícil, pero cuando esto ocurre puede tener graves consecuencias, como la situación que se ha presentado en el crucero.

"El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo de alarma ni necesidad de imponer restricciones de viaje", declaró Kluge a través de un comunicado.

Agregó que esta situación sirve" como un recordatorio oportuno" sobre el hecho de que "las amenazas para la salud no respetan fronteras" y que la cooperación es la mejor forma de proteger a las personas.

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MB

