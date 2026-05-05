Epidemiólogos de la OMS realizarán este martes una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo de un crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus, y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, informó el bobierno español en un comunicado.

El Ministerio de Sanidad se reunió hoy con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar la situación del crucero MV Hondius, que se encuentra fondeado frente Cabo Verde, tras denegarle el gobierno de este país entrar en sus puertos.

Será un equipo de epidemiólogos de la propia OMS quien evalúe la situación para decidir qué ruta seguirá el buque, "sin que haya nada descartado, tampoco que vaya a Canarias" (islas atlánticas españolas), según un comunicado ministerial.

Con esta intervención, se conocerá el estado del pasaje, si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto o bajo riesgo pudiera haber, explicó Sanidad.

La OMS dijo hoy que se planea que el crucero se dirija a las Canarias, pero las autoridades españolas precisaron que la escala más pertinente se decidirá en función de los datos epidémicos que se recojan del barco.

"Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", remarcó en un mensaje en redes sociales.

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de los tres fallecidos.

Presidente de Canarias se pronuncia respecto al brote de hantavirus

El presidente del Gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes que el buque en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias hasta Países Bajos, de donde es la empresa que opera el crucero.

"Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a Holanda, sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario", dijo Clavijo en Bruselas, donde se reunió con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas.

El presidente canario señaló que está en contacto constante con la ministra española de Sanidad, Mónica García, quien le ha transmitido que ésta es también su postura, aseguró.

"Ella me transmitía que desde el Ministerio entienden que no es razonable trasladarlo de Cabo Verde a Canarias para luego salir y que iba a hablar directamente con la Organización Mundial de la Salud precisamente para que, si había que evacuar o hay que dar garantías, se puedan dar donde está el barco ya", añadió.

Posteriormente, desde Cabo Verde se podría continuar la evacuación de los pasajeros mediante aviones o con el traslado del barco hacia Países Bajos, que es de donde es la bandera del buque afectado, dijo.

"A partir de ahí, si la Organización Mundial de la Salud quiere cualquier otra cosa, tendrá que justificarlo porque obviamente a nosotros es un asunto que nos preocupa mucho. No tenemos prácticamente información del vector de contagio. Se sabe algo del hantavirus, pero no se sabe mucho más", apuntó Clavijo.

El mandatario canario subrayó que cualquier intervención debe llevarse a cabo "con todas las garantías para las personas que están en el barco, pero por supuesto para los canarios también".

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AO

