Martes, 05 de Mayo 2026

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EU impulsa en la ONU resolución para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz

La iniciativa pretende exigir a Irán el cese inmediato de bloqueos, ataques, instalación de minas y cobro de peajes

Por: EFE

Donal Trump está impulsando una misión militar tiene como objetivo escoltar a los buques mercantes y restaurar la libre navegación en el estrecho. CANVA

Donal Trump está impulsando una misión militar tiene como objetivo escoltar a los buques mercantes y restaurar la libre navegación en el estrecho. CANVA

Este martes el secretario de Estado, Marco Rubio informó que Estados Unidos presentó ante la ONU un proyecto de resolución para respaldar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, el cual permanece bloqueado por Irán. La iniciativa surge un mes después de que China y Rusia descartaran un texto previo sobre el tema, al considerarlo parcial.

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La iniciativa, presentada junto a Baréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar, exige también a Irán el "cese de los ataques, las minas y el cobro de peajes".

Washington aseguró que espera que la iniciativa se someta a votación "en los próximos días y que reciba el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad y de una amplia base de copatrocinadores". China ostenta este mes la presidencia del órgano.

Esta no es la primera vez que el órgano tiene en su manos una resolución sobre la estratégica vía. A principios de abril, Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar presentaron una que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales.

Entonces, la resolución fue vetada por China y Rusia —miembros permanentes del Consejo de Seguridad— por no ser "objetiva" y por "cortoplacista".

"El proyecto de resolución exige a Irán que cese los ataques, el minado y el cobro de peajes. Exige que Irán revele el número y la ubicación de las minas marinas que ha colocado y coopere en los esfuerzos para retirarlas, al tiempo que apoya el establecimiento de un corredor humanitario", avanzó Rubio en el comunicado.

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El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a Irán de seguir "tomando como rehén a la economía mundial" al mantener el cierre del estrecho.

En este sentido, cargó contra la República Islámica por "sus amenazas de atacar a los buques que transitan por él, el tendido de minas marinas que suponen un peligro para la navegación y sus intentos de cobrar peajes por la vía navegable más importante del mundo".

Este domingo, el presidente de EU, Donald Trump, anunció una operación para escoltar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz. El operativo es llamado “Project Freedom” (Proyecto Libertad). 

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