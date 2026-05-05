Martes, 05 de Mayo 2026

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Mueren 2 personas tras tiroteo en centro comercial de Texas; cae sospechoso

De acuerdo con policías locales, todo apunta a que las víctima conocían al atacante y que no se trató de un ataque al azar

Por: AP .

Policías acuden al lugar de un tiroteo en K Towne Plaza en Carrollton, Texas. AP/J. Stengle

Policías acuden al lugar de un tiroteo en K Towne Plaza en Carrollton, Texas. AP/J. Stengle

Un hombre baleó a cinco personas el martes en un centro comercial al norte de Dallas, matando a dos de ellas, informó la policía.

No fue un tiroteo al azar y las víctimas conocían al atacante, indicó el jefe de policía de Carrollton, Roberto Arredondo.

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"Era una relación comercial conocida. Todavía estamos trabajando para tratar de identificar sus motivos", expresó Arredondo.

Tras una breve persecución a pie, el sospechoso de 69 años, Seung Han Ho, fue arrestado a unos 6 kilómetros de distancia en una tienda de comestibles, informó la policía. No se sabía hasta el momento si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

La policía estaba en un complejo de apartamentos cercano donde hasta hace poco Ho figuraba como residente. Los vecinos dijeron que no reconocían el nombre.

     

Un video publicado en internet muestra a agentes con armas desenfundadas pasando por las puertas de K Towne Plaza, en una zona de la ciudad conocida como Koreatown. Agentes del FBI estaban entre las fuerzas de seguridad que recolectaban evidencia en el estacionamiento.

Carrollton, con una población de 130 mil habitantes, está a unos 32 kilómetros al norte de Dallas. Más de cuatro mil de sus habitantes son de ascendencia coreana, según la Oficina del Censo.

"Estamos conmocionados", dijo John Jun, quien es conocido en la comunidad coreanoestadounidense. "No somos inmunes a que algo así suceda, pero en general somos una comunidad pacífica que trabaja duro".

JM

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