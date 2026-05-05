Rusia ataca ciudades de Ucrania con drones y misiles antes de TREGUA; mueren 22 personas

Ataques rusos con drones y misiles dirigidos la noche del lunes 05 de mayo del 2026 (hora local) mataron al menos a 22 personas e hirieron a más de 80, informaron las autoridades ucranianas, horas antes de que entrara en vigor un alto el fuego anunciado por Kiev y tres días antes de la tregua prometida por Moscú.

El martes por la tarde, potentes bombas planeadoras rusas impactaron en la ciudad oriental de Kramatorsk, la ciudad sureña de Zaporiyia y la ciudad norteña de Cherníhiv, provocando la muerte de al menos a 17 civiles e hiriendo a otros 45, informaron las autoridades.

Los ataques de la noche anterior mataron a cinco personas e hirieron a otras 39, según las autoridades.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, criticó a Moscú por lo que, según afirmó, fue su "cinismo absoluto" al lanzar los ataques después de que Rusia anunciara una tregua unilateral de dos días más adelante esta semana, mientras conmemora el 81er aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

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"Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento, y eso detendría la guerra y nuestras respuestas", escribió Zelenskyy en una publicación en X. "Se necesita paz, y se necesitan pasos reales para lograrla. Ucrania actuará de la misma manera".

¿Qué se sabe del nuevo alto el fuego que acordaron Rusia y Ucrania?

El Ministerio de Defensa ruso declaró un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado , pero advirtió que respondería atacando al país si intenta interrumpir las celebraciones del Día de la Victoria, que Rusia conmemora cada 9 de mayo.

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Zelenskyy respondió que Ucrania respetaría una tregua a partir de las últimas horas del martes y que, desde ese momento, respondería de la misma manera a las acciones de Rusia. No fijó una fecha de finalización para la pausa.

El secretario general de la ONU, António Guterres, recibió con agrado las treguas unilaterales y "espera con interés su implementación exitosa", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

JM