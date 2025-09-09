Trump amenaza con enviar tropas a Chicago y otras ciudades de Estados Unidos

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar efectivos militares a Chicago y otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata han hecho sonar las alarmas entre expertos legales, que advierten de un posible "abuso de poder".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició esta semana dos operativos en Chicago y Boston y varios medios locales ya han reportado un aumento en la presencia de agentes federales, en particular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Uno de los principales asesores de Trump, el llamado "zar" de la frontera, Tom Homan, adelantó en una entrevista con la cadena CNN que el Gobierno desplegará a la Guardia Nacional en varias ciudades "santuario" —aquellas que protegen a la comunidad migrante— en los próximos días.

Si los planes se concretan, Chicago y Boston se convertirían en la tercera y cuarta ciudad, después de Los Ángeles y Washington D.C., en recibir tropas federales en los menos de ocho meses que lleva Trump de mandato.

El presidente también ha insinuado que no serán las últimas, al poner en la mira a otras metrópolis como Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland.

Problemas legales

Juristas han advertido sobre la dudosa legalidad de enviar fuerzas militares a una ciudad en contra de la voluntad de las autoridades locales.

"El despliegue de tropas (...) para ocupar ciudades no puede promover plausiblemente el orden público. Es una fuerza bruta, una maniobra de poder brutal. Va en contra de la Constitución y del papel adecuado de los estados", ha escrito Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.

El Gobierno ya se enfrenta a una demanda por su decisión de enviar tropas —incluidos marines— a California durante el punto álgido de las protestas contra su política migratoria en junio.

La semana pasada, un juez federal declaró "ilegal" ese despliegue y prohibió al Pentágono utilizar soldados para realizar tareas que corresponden a la policía local. En su fallo, el juez Charles Breyer acusó a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intentar crear "una fuerza policial nacional liderada por el presidente".

Esta resolución, sin embargo, sólo tiene validez en California, después de que el Tribunal Supremo limitara el poder de los jueces federales para emitir órdenes de alcance nacional.

