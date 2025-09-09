¿Cuál es el promedio diario de delitos de alto impacto en México?

Este martes, durante "La Mañanera", Marcela Figueroa, titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó el Reporte de Incidencia Delictiva correspondiente al pasado mes de agosto de este 2025.A 11 meses de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido un 32 %, de acuerdo a datos recabados desde agosto de 2024, cuando se presentaban 86.9 al día en toda la República Mexicana.Mientras que en 2018, la cantidad homicidios dolosos promedio al día fue de 100.5, al día de hoy es de 68.4 en nuestro país.El 51 % de los homicidios se concentran en 7 entidades:La titular del Secretariado Ejecutivo también compartió los cambios en el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional comparando los periodos enero-agosto de 2019 y enero-agosto de 2025. A continuación el desglose:De acuerdo a la información presentada, el único delito en esta comparativa que aumentó fue la extorsión con 21.3 % (de 24.61 a 29.84).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF