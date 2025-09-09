¿Cuál es el promedio diario de delitos de alto impacto en México?

Este martes, durante "La Mañanera", Marcela Figueroa, titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública , presentó el Reporte de Incidencia Delictiva correspondiente al pasado mes de agosto de este 2025 .

A 11 meses de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum , el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido un 32 %, de acuerdo a datos recabados desde agosto de 2024, cuando se presentaban 86.9 al día en toda la República Mexicana.

Mientras que en 2018, la cantidad homicidios dolosos promedio al día fue de 100.5, al día de hoy es de 68.4 en nuestro país .

El 51 % de los homicidios se concentran en 7 entidades:

Guanajuato - 11.6 % del total, con mil 934 defunciones en promedio al día por este delito

Chihuahua - 7.3 % con mil 207

Baja California - 7.1 % con mil 184

Sinaloa - 7.1 % con mil 182

Ciudad de México - 6.6 % con mil 95

Guerrero - 5.9 % con 979

Michoacán - 5.5 % con 973

La titular del Secretariado Ejecutivo también compartió los cambios en el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional comparando los periodos enero-agosto de 2019 y enero-agosto de 2025. A continuación el desglose:

Feminicidio: disminución de 29.2 % ( de 2.55 a 1.79 )

( ) Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego: -28.7 % ( de 30.67 a 21.85 )

( ) Secuestro extorsivo: -70.5 % (de 3.22 a 0.95)

(de 3.22 a 0.95) Robo a casa habitación con violencia: -51.3 % ( de 21.93 a 10.67 )

( ) Robo de vehículo con violencia: -43.8 % ( de 196.01 a 110.16 )

( ) Robo a transportistas con violencia: -52.0 % ( de 28.48 a 13.68 )

( ) Robo a transeúnte con violencia: -45.7 % ( de 188.04 a 102.07 )

( ) Robo a negocio con violencia: -56.4 % ( de 174.61 a 102.07 )

( ) Otros robos con violencia: -48.4 % ( de 198.90 a 102.63 )

De acuerdo a la información presentada, el único delito en esta comparativa que aumentó fue la extorsión con 21.3 % (de 24.61 a 29.84) .

