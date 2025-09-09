El Gobierno de México dio a conocer este 9 de septiembre que los homicidios dolosos registraron una reducción del 32% en agosto de 2025 respecto al mismo mes del año pasado y en lo que va del sexenio. Según las cifras reveladas por el Gabinete de Seguridad durante "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum este martes, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas a 59.2. Este descenso equivale a 27 homicidios menos en comparación con septiembre de 2024, y que convierte al de 2025 en el mes de agosto con menor incidencia en este delito desde 2015.

Estos datos revelan un punto importante en el tema de seguridad pública de México, al colocarse como el mes de agosto con menos homicidios dolosos en los últimos 10 años.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones de coordinación de las autoridades federales y estatales han permitido obtener resultados concretos en materia de detenciones, aseguramiento de armas y drogas, así como en el desmantelamiento de estructuras delictivas.

En las últimas dos semanas, explicó García Harfuch, se logró la detención de mil 600 personas, además del aseguramiento de 552 armas de fuego y más de cinco toneladas de drogas. También se desmantelaron 53 laboratorios y áreas de concentración relacionadas con la producción y distribución de los narcóticos.

El reporte del Gabinete de Seguridad de este día en el Salón de Tesorería, también destacó los resultados obtenidos en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025. En ese lapso, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 31 mil 400 personas vinculadas a distintos delitos de alto impacto. Asimismo, se aseguraron 16 mil 048 armas de fuego y un total de 245 toneladas de drogas. En cuanto a infraestructura criminal, se logró el desmantelamiento de mil 408 laboratorios y áreas de concentración.

