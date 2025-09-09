Claudia Sheinbaum está por convertirse en "persona non grata" para Perú

El panorama diplomático latinoamericano se agitó el pasado 8 de septiembre, luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobara la propuesta de declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. La medida, que deberá ser sometida a votación en el Pleno, ha generado un amplio debate en torno a la soberanía, la diplomacia y las tensiones bilaterales.

Argumentos de la moción

La iniciativa fue presentada por los congresistas Maricarmen Alva Prieto, Patricia Juárez Gallegos y Ernesto Bustamante Donayre. Con 12 votos a favor y 6 en contra, la comisión concluyó que Sheinbaum habría mostrado una “conducta hostil hacia el Perú” desde que asumió la presidencia en 2024. Esto, al desconocer la sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo y referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

El propio Bustamante Donayre, quien condujo la sesión y funge como vicepresidente de la comisión, calificó las expresiones de la mandataria mexicana como altisonantes y ofensivas para la institucionalidad del país.

ESPECIAL

Defensa de la institucionalidad

En su intervención, Maricarmen Alva subrayó que la medida no representa un rechazo hacia México ni hacia su población, sino una defensa del orden constitucional peruano. “El Perú exige respeto a sus instituciones y a la constitucionalidad”, declaró, al tiempo que recalcó que el Congreso no puede minimizar lo que en su país consideran un intento de golpe de Estado ni permitir que se distorsione el significado de su democracia.

Por su parte, el legislador José Cueto señaló que las palabras de un jefe de Estado no deben interpretarse como simples opiniones, ya que tienen repercusiones internacionales. Aseguró que los reiterados comentarios de Sheinbaum afectaron la imagen institucional del Perú, lo que justifica una respuesta diplomática.

Posturas en contra

No todos compartieron esa visión. El congresista Alex Flores afirmó que Sheinbaum únicamente expresó una opinión política sin utilizar canales diplomáticos ni presentar peticiones oficiales. En su criterio, no se trató de una injerencia, sino de una postura personal frente a los acontecimientos ocurridos tras la vacancia de Castillo.

En este punto, se trajo al debate la Doctrina Estrada, principio histórico de la política exterior mexicana que promueve la no intervención en asuntos internos de otros Estados . Para algunos legisladores, pasar por alto esta tradición podría provocar un conflicto innecesario con un socio clave de la Alianza del Pacífico.

Además, se recordó que Sheinbaum solicitó públicamente la liberación de Pedro Castillo, lo que para sus críticos constituye un acto de hostilidad hacia el gobierno peruano.

El acuerdo alcanzado por la Comisión será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, encargado de comunicarlo por los canales diplomáticos. No obstante, será el Pleno del Congreso quien determine en última instancia si Sheinbaum es declarada oficialmente persona non grata.

El desenlace de este proceso tendrá implicaciones no solo en la relación entre México y Perú, sino también en el desarrollo del diálogo dentro de la Alianza del Pacífico y otros espacios de cooperación regional.

BB