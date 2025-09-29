Excursionista chino muere tras intentar tomarse una selfie mientras escalaba | VIDEO

Un hombre perdió la vida luego de caer de una montaña de más de 5 mil metros de altura en China. El momento quedó captado en video y ha circulado en redes sociales hasta convertirse en una tendencia viral. Informa el medio Tribuna de la Bahía que el incidente ocurrió el pasado 28 de septiembre de 2025.

De acuerdo con dicho medio, los hechos ocurrieron en el monte Nama de Sichuan luego de que un sujeto que escalaba dicho monte completamente nevado, se soltara de la cuerda de seguridad que lo mantenía unido al grupo de excursión, por lo que resbaló y se precipitó al abismo en una resbaladilla interminable que terminaría en su muerte. El deceso sería un masculino de 31 años de edad.

El momento fue captado por un sujeto que se encontraba a varios metros detrás del accidente, por lo que en el video solo se puede ver un cuerpo que resbala y comienza a tomar velocidad rumbo a una caída que terminaría con su vida. El resto de excursionistas se quedaron pasmados ante la imposibilidad de socorrer al accidentado.

El monte Nama tiene una altura de 5 mil 588 metros, por lo que la caída le provocó el deceso. No obstante, autoridades chinas investigan en el lugar el suceso. Al momento no se ha revelado la identidad del fallecido.

Mientras tanto, en redes sociales los usuarios han criticado que el excursionista rompiera los protocolos de seguridad y han señalado que quizá el sujeto era un turista sin experiencia en este tipo de actividades riesgosas.

