Yuridia pide que dejen de usarla para tirar hate a Ángela Aguilar

Este domingo por la tarde, Yuridia utilizó sus redes sociales para poner fin a las especulaciones que hablaban de un distanciamiento con Ángela Aguilar, surgido tras la interpretación conjunta del tema Qué agonía.

En un video dirigido a sus seguidores, la cantante originaria de Sonora pidió que no la involucraran en ataques hacia su colega.

“Solamente quiero replicar algunas cosas que me gustan a mí y no me están gustando. Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el pedo del hate hacia Ángela Aguilar. Neta, no me usen a mí para tirarle hate a ninguna persona, a mí no me gusta eso”, expresó con firmeza.

La artista fue clara al explicar que nunca excluyó a Ángela de la canción; simplemente, durante su gira ha optado por interpretarla sola, lo cual sucede con otras colaboraciones. “La primera cosa que quiero decirles es que yo no saqué a Ángela Aguilar de Qué agonía, esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantar esa canción conmigo o sin mí. Cuando ella quiera, ella puede hacer lo que ella quiera”, puntualizó.

Más adelante, aprovechó el espacio para invitar a la reflexión sobre la forma en que se utilizan las plataformas digitales. Subrayó que los ataques en línea no aportan nada y que la manera más efectiva de mostrar inconformidad hacia un artista es dejar de consumir su música.

“Si ustedes quieren mandar un mensaje hacia un artista, lo mejor es dejar de escuchar a ese artista. Ya meterse a redes sociales a tirar hate nomás por hacerlo, porque ya todo el mundo lo está haciendo, se me hace demasiado”, advirtió.

Finalmente, Yuridia despidió el mensaje en un tono cercano y cariñoso hacia sus seguidores: “Yo no soy quién para decirles qué hacer, pero ya no hay necesidad de estar tirando hate. Los quiere mucho, la tía Yuridia. Bye”.

