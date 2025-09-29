Yuridia pide que dejen de usarla para tirar hate a Ángela Aguilar

Este domingo por la tarde, Yuridia utilizó sus redes sociales para poner fin a las especulaciones que hablaban de un distanciamiento con Ángela Aguilar, surgido tras la interpretación conjunta del tema Qué agonía.En un video dirigido a sus seguidores, la cantante originaria de Sonora pidió que no la involucraran en ataques hacia su colega. “Solamente quiero replicar algunas cosas que me gustan a mí y no me están gustando. Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el pedo del hate hacia Ángela Aguilar. Neta, no me usen a mí para tirarle hate a ninguna persona, a mí no me gusta eso”, expresó con firmeza.La artista fue clara al explicar que nunca excluyó a Ángela de la canción; simplemente, durante su gira ha optado por interpretarla sola, lo cual sucede con otras colaboraciones. “La primera cosa que quiero decirles es que yo no saqué a Ángela Aguilar de Qué agonía, esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantar esa canción conmigo o sin mí. Cuando ella quiera, ella puede hacer lo que ella quiera”, puntualizó.Más adelante, aprovechó el espacio para invitar a la reflexión sobre la forma en que se utilizan las plataformas digitales. Subrayó que los ataques en línea no aportan nada y que la manera más efectiva de mostrar inconformidad hacia un artista es dejar de consumir su música. Finalmente, Yuridia despidió el mensaje en un tono cercano y cariñoso hacia sus seguidores: “Yo no soy quién para decirles qué hacer, pero ya no hay necesidad de estar tirando hate. Los quiere mucho, la tía Yuridia. Bye”.BB