Jóvenes Construyendo el Futuro: Este es el monto mensual por trabajar entre 25 y 40 horas semanales

La página oficial de Programas para el Bienestar dio a conocer que su próximo periodo de postulaciones será este 1 de octubre y reveló los requisitos que los aspirantes —y posibles derechohabientes— deben cumplir para acceder a la capacitación pagada que ofrece este programa social. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene el objetivo de capacitar de manera gratuita en centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no se encuentren estudiando ni trabajando. Con esto, el Gobierno de México busca que las y los jóvenes no se queden sin oportunidad de empleo por falta de capacitación, experiencia o recursos económicos.El periodo de vinculaciones que inicia este 1 de octubre próximo priorizará los municipios del país con mayor rezago social. Para postularse en la página oficial es necesario:Una vez abierto el periodo, en el Mapa de Focalización de la página del programa se podrán ver los municipios con espacios disponibles y cuántos son. En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente apertura.Durante este año, las y los jóvenes aprenden habilidades laborales, para lo cual deben acudir al centro de trabajo entre 5 y 8 horas diarias, de lunes a viernes. En todo momento contarán con la supervisión directa de una tutora o tutor que acompañe su estancia.Beneficios de la capacitación* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF