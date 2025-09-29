Jóvenes Construyendo el Futuro: Este es el monto mensual por trabajar entre 25 y 40 horas semanales

La página oficial de Programas para el Bienestar dio a conocer que su próximo periodo de postulaciones será este 1 de octubre y reveló los requisitos que los aspirantes —y posibles derechohabientes— deben cumplir para acceder a la capacitación pagada que ofrece este programa social.

Jóvenes Construyendo el Futuro tiene el objetivo de capacitar de manera gratuita en centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no se encuentren estudiando ni trabajando. Con esto, el Gobierno de México busca que las y los jóvenes no se queden sin oportunidad de empleo por falta de capacitación, experiencia o recursos económicos.

Requisitos para postularse

El periodo de vinculaciones que inicia este 1 de octubre próximo priorizará los municipios del país con mayor rezago social. Para postularse en la página oficial es necesario:

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación

Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente

Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Una vez abierto el periodo, en el Mapa de Focalización de la página del programa se podrán ver los municipios con espacios disponibles y cuántos son. En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente apertura.

¿Cuántas horas deben trabajar las y los beneficiarios?

Durante este año, las y los jóvenes aprenden habilidades laborales, para lo cual deben acudir al centro de trabajo entre 5 y 8 horas diarias, de lunes a viernes . En todo momento contarán con la supervisión directa de una tutora o tutor que acompañe su estancia.

Beneficios de la capacitación

12 meses de formación

Pago económico mensual de 8 mil 480 pesos

Seguro médico del IMSS

Materiales e insumos sin costo

Evaluación mensual

