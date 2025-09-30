Los líderes demócratas y republicanos en el Congreso acudieron ayer a la Casa Blanca para una reunión con el presidente Donald Trump en un esfuerzo tardío por evitar un cierre del gobierno, aunque ambas partes se han mostrado poco dispuestas a ceder de sus posiciones arraigadas.

Si el Congreso no aprueba la legislación de financiamiento gubernamental y Trump no la firma hoy por la noche, muchas oficinas gubernamentales en todo el país cerrarán temporalmente y los empleados federales no exentos serán suspendidos, lo que aumentará la presión sobre los trabajadores y la economía del país.

Los republicanos están desafiando a los demócratas a votar en contra de una legislación que mantendría el financiamiento gubernamental mayormente en los niveles actuales, pero los demócratas se han mantenido firmes. Están utilizando una de sus pocas opciones de influencia para exigir que el Congreso aborde la legislación para extender los beneficios de salud.

Trump ha mostrado poco interés en considerar las demandas de los demócratas sobre sanidad, incluso cuando accedió a mantener una reunión el lunes con Schumer, junto con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. El presidente republicano ha dicho repetidamente que espera plenamente que el gobierno entre en un cierre esta semana.

De acuerdo con los demócratas que asistieron a la reunión, se hizo ver a Trump “las consecuencias de lo que sucede en la atención médica al buscar recortes de seguros de salud”.

En pocos días expira el plazo para lograr un acuerdo de financiamiento para el Gobierno, y ambas partes insisten en señalar al opositor como responsable por no ceder.

Agencias

Gobierno de EU “se dirige a un cierre inminente”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo ayer que el gobierno federal “se dirige a un cierre”, en menos de 36 horas, y culpó a los demócratas del Congreso de querer imponer condiciones en un proyecto de ley de presupuesto a corto plazo.

El gobierno “se dirige a un cierre porque los demócratas no harán lo correcto. Espero que cambien de opinión, pero veremos”, dijo Vance a los periodistas después de una reunión de los principales representantes demócratas y republicanos del Congreso con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Los demócratas exigen que se prorroguen los subsidios de la ley para el cuidado asequible de la salud (Obamacare) que expiran a final de año, así como la reversión de los recortes al programa Medicaid que resultaron de la gran ley de recortes presupuestarios y fiscales aprobada en julio pasado.

Sin embargo, los republicanos en el Congreso han dicho que aceptarán negociar ambos apartados solo si los demócratas dan su apoyo a un presupuesto provisional en una votación que tendría lugar mañana en el Senado y que mantendría el Gobierno operativo hasta noviembre.

Al riesgo de una paralización del Gobierno federal se añade la posibilidad de despidos masivos de funcionarios públicos, según un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto, que ha ordenado a las agencias que identifiquen programas clasificados como no esenciales para continuar su misión y reducir el personal federal.

EFE

