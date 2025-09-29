Estas son las nuevas funciones para mejorar el audio en Youtube Premium

YouTube anunció una serie de actualizaciones para sus suscriptores Premium que ponen especial atención en la calidad de sonido y en el control de la reproducción. Estas herramientas buscan enriquecer la experiencia tanto de quienes utilizan la plataforma como un servicio de música, como de quienes consumen videos de forma habitual.

Las novedades llegan en un momento en que los servicios de streaming compiten por ofrecer mayor fidelidad sonora y funciones más inteligentes. Con esta estrategia, YouTube refuerza su papel no solo como la plataforma de video más utilizada del mundo, sino también como un espacio atractivo para la escucha musical de mayor nivel.

Mejoras en audio y reproducción

Entre los cambios más llamativos destaca la incorporación de audio de alta calidad, que permitirá a los usuarios Premium disfrutar de canciones con un bitrate superior. Esta función estará disponible en la aplicación principal de YouTube para dispositivos móviles y no se limitará únicamente a la app de música. Eso sí, solo se aplicará en videos oficiales y en pistas identificadas como contenido musical.

Otra innovación es la ampliación de las velocidades de reproducción, que ahora podrán configurarse hasta en cuatro veces la velocidad normal. La actualización permite ajustes más precisos con incrementos mínimos, lo que abre la posibilidad de personalizar aún más la forma en que cada persona consume los contenidos.

La función de avance inteligente con ayuda de inteligencia artificial también se expande. Esta herramienta detecta los momentos más relevantes o populares de un video y permite saltar directamente a ellos, lo que antes estaba limitado a móviles y computadoras, ahora se extiende a televisores y consolas.

En el caso de los usuarios de iOS, se añade la opción de descargar automáticamente Shorts recomendados, junto con la posibilidad de reproducirlos en ventana flotante mientras se utilizan otras aplicaciones, ofreciendo mayor flexibilidad.

De igual manera, los suscriptores podrán activar varias funciones experimentales al mismo tiempo, lo que les dará la oportunidad de probar distintas innovaciones en paralelo desde el mismo menú de configuración.

