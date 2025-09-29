Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el Gobierno de México con el propósito de facilitar a las personas que no estudian ni trabajan, de entre 18 y 29 años, el acceso al mercado laboral.

A través de convenios con empresas nacionales e internacionales, se logra colocar a los jóvenes en espacios que les otorguen experiencia y conocimientos laborales, además de que mensualmente se les remunera con un apoyo económico de 8 mil 480 pesos mexicanos.

De acuerdo con un artículo publicado en el sitio oficial de Programas para el Bienestar, la última convocatoria del año para ser parte del programa y escoger el centro de capacitación de tu preferencia abrirá este próximo 1 de octubre.

Los interesados en ser parte de la iniciativa pública d eberán postularse en línea y cumplir con los siguientes requisitos para poder ser seleccionados:

Ser de nacionalidad mexicana.

Tener entre 18 y 29 años de edad.

No estar estudiando ni trabajando.

No recibir ningún otro apoyo del Gobierno Federal.

Presentar una identificación vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones y sosteniendo su identificación oficial.

El programa tiene una duración de 12 meses, durante los cuales los participantes recibirán 8 mil 480 pesos mexicanos, equivalentes a un salario mínimo en México , seguro médico por parte del IMSS y capacitación constante con actividades que fortalecen sus aptitudes para el trabajo.

Tras seleccionar la empresa en la que desean trabajar, los beneficiarios deberán acudir a una entrevista y, de ser aceptados, comenzarán a laborar según lo establezca el lugar.

Si al finalizar su tiempo en el programa la compañía en la que prestaron sus servicios no los contrata, recibirán un conjunto de alternativas para facilitar su integración al mundo laboral.

Los interesados podrán realizar su inscripción a través de la página oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

