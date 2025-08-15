Tal y como se pronosticó, la tormenta tropical "Erin" evolucionó la mañana de este viernes a huracán de categoría 1, para ser el primero de la temporada 2025 en esa región.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), el ciclón amenaza con intensas lluvias y marejadas a las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

El huracán "Erin" se localiza a unos 740 kilómetros al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora.

También, el NHC informa que las autoridades mantienen una vigilancia de tormenta tropical para Anguila y Barbuda, San Martín y San Bartolomé, Saba y San Eustaquio, así como para Sint Maarten.

"Erin" no representa peligro para México en este momento, debido a su lejanía de territorio nacional.

