Gobierno de Trump alcanza récord de mil 400 migrantes deportados a diario

De acuerdo con un reporte del medio estadounidense The Washington Times, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alcanzado una cifra récord de deportaciones, superando las mil 400 diarias, al tiempo que incrementa el número de arrestos.

Este viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó en la red social X el artículo de The Washington Times y celebró las cifras alcanzadas por el Gobierno de Trump.

Según el medio, en tan solo las últimas dos semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha incrementado tanto el número de arrestos como el de deportaciones.

En ese periodo, aproximadamente 930 migrantes fueron detenidos a diario, mientras que más de mil 400 fueron expulsados cada día por la fuerza de Estados Unidos, detalla el diario.

ICE tiene actualmente a más de 60 mil inmigrantes bajo custodia, de acuerdo con los últimos datos disponibles publicados a inicios de esta semana.

En este sentido, la Casa Blanca informó el pasado martes que la Administración de Trump, arrestó a más de 300 mil inmigrantes indocumentados en los primeros seis meses desde su regreso al poder. La mayoría de estos arrestos, según dijo entonces Leavitt en una rueda de prensa, corresponden a "delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas".

Estas cifras, sin embargo, no han sido verificadas de forma independiente.

