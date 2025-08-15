El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG anticipa para Guadalajara cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas y algunos chubascos puntuales durante la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre 26 y 28 °C como máxima y de 14 a 16 °C como mínima.En la Sierra Madre Occidental, el Monzón se reactivó esta semana gracias al flujo de humedad dejado por la tormenta Ivo, ahora ya completamente disipada. Con la llegada de las ondas tropicales mencionadas, se espera un incremento de humedad en la región, sumándose a la procedente del Golfo de México, lo que provocará lluvias abundantes.Para la tarde y noche del viernes, se prevén tormentas de intensidad moderada a muy fuerte en Jalisco, con acumulados de 20 a 50 mm y en zonas montañosas locales de 70 a 100 mm.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos con nubes y claros esta noche, asimismo lluvia débil. De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 18° y máximas de 20° esta noche en Guadalajara.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y El Instituto de Astronomía y Meteorología.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS