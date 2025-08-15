Viernes, 15 de Agosto 2025

De nuevo LLUVIAS en Guadalajara esta noche, 15 de agosto

Para este viernes 15 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico del clima, se prevé hoy, 15 de agosto, lluvias débiles en Guadalajara. UNSPLASH/ R. Lopez

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG anticipa para Guadalajara cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas y algunos chubascos puntuales durante la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre 26 y 28 °C como máxima y de 14 a 16 °C como mínima.

En la Sierra Madre Occidental, el Monzón se reactivó esta semana gracias al flujo de humedad dejado por la tormenta Ivo, ahora ya completamente disipada. Con la llegada de las ondas tropicales mencionadas, se espera un incremento de humedad en la región, sumándose a la procedente del Golfo de México, lo que provocará lluvias abundantes.

Para la tarde y noche del viernes, se prevén tormentas de intensidad moderada a muy fuerte en Jalisco, con acumulados de 20 a 50 mm y en zonas montañosas locales de 70 a 100 mm.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 15 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos con nubes y claros esta noche, asimismo lluvia débil. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 18° y máximas de  20° esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  20 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
21:00  19 grados centígrados Parcialmente nuboso
22:00  19 grados centígrados Nubes y claros
23:00  18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y El Instituto de Astronomía y Meteorología.

