El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG anticipa para Guadalajara cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas y algunos chubascos puntuales durante la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre 26 y 28 °C como máxima y de 14 a 16 °C como mínima.

En la Sierra Madre Occidental, el Monzón se reactivó esta semana gracias al flujo de humedad dejado por la tormenta Ivo, ahora ya completamente disipada. Con la llegada de las ondas tropicales mencionadas, se espera un incremento de humedad en la región, sumándose a la procedente del Golfo de México, lo que provocará lluvias abundantes.

Para la tarde y noche del viernes, se prevén tormentas de intensidad moderada a muy fuerte en Jalisco, con acumulados de 20 a 50 mm y en zonas montañosas locales de 70 a 100 mm.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 15 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos con nubes y claros esta noche, asimismo lluvia débil.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 18° y máximas de 20° esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 20 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 20:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 21:00 19 grados centígrados Parcialmente nuboso 22:00 19 grados centígrados Nubes y claros 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y El Instituto de Astronomía y Meteorología.

