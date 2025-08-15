De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción del monzón mexicano; la entrada de humedad de ambos litorales; un canal de baja presión; la onda tropical número 22 y una zona de baja presión con potencial ciclónico sobre el oeste del golfo de México, germinarán lluvias muy fuertes — de 50 a 75 milímetros— en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé alta precipitación de lluvia eléctrica por la tarde.Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros por la mañana y cubierto a la tarde; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 15 grados centígrados, y el viento Suroeste alcanzará una velocidad de hasta 34 km/h.En la ruidosa ciudad tapatía, y de acuerdo con las cadenas meteorológicas de Meteored y The Weather Channel, se registra la probabilidad de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 8.1 mm— en el 90% de su región.Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá intervalos de lluvia acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo al sur y en la zona costera.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO