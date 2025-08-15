De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción del monzón mexicano; la entrada de humedad de ambos litorales; un canal de baja presión; la onda tropical número 22 y una zona de baja presión con potencial ciclónico sobre el oeste del golfo de México, germinarán lluvias muy fuertes — de 50 a 75 milímetros— en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé alta precipitación de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros por la mañana y cubierto a la tarde; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 15 grados centígrados, y el viento Suroeste alcanzará una velocidad de hasta 34 km/h.

¿A qué hora lloverá este 15 de agosto en Guadalajara?

En la ruidosa ciudad tapatía, y de acuerdo con las cadenas meteorológicas de Meteored y The Weather Channel, se registra la probabilidad de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 8.1 mm— en el 90% de su región.

04:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm 05:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 3.6 mm 06:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1.3 mm 07:00 a 08:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 0.4 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá intervalos de lluvia acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo al sur y en la zona costera.

