Trump y Putin llegan a Alaska; sostendrán reunión sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo Vladímir Putin ya se encuentran en la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, donde dialogarán sobre una tregua en Ucrania y otros posibles temas.

Se espera que las negociaciones entre los presidentes de Rusia y de Estados Unidos, se prolonguen por al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin.

"Partimos de que primero habrá una conversación cara a cara. Esta contará con la participación de los asesores. Luego, habrá negociaciones con delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo. Después, los líderes se tomarán un respiro y luego se reunirán para una rueda de prensa conjunta", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

En total, agregó, "eso durará al menos seis o siete horas", agregó Peskov.

Después de la cumbre y antes de partir de vuelta a Rusia, Putin realizará una ofrenda floral en el cementerio donde están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

Según adelantó ayer el Kremlin, Putin y Trump tratarán durante su cumbre "temas complejos", pero no firmarán ningún documento.

