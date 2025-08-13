El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló la presión sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, para que rebaje los tipos de interés y le amenazó con una “gran demanda” por el costo de la renovación de la sede del Banco Central.

“Jerome ‘el Tardón’ Powell debe bajar la tasa ahora. (...) El daño que ha causado por siempre actuar demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía es tan buena que hemos pasado por encima de Powell y de la complaciente Junta (de la Fed)”, escribió en su red Truth Social.

El mandatario también reiteró sus denuncias contra Powell con motivo de las obras de renovación de la sede de la Fed en Washington, que según la oficina presupuestaria de la Casa Blanca lleva un sobrecosto de unos 700 millones de dólares, que los republicanos usan para reprochar su gestión al frente del organismo y abrir la posibilidad de cesarlo, pese a que goza de independencia.

“Estoy considerando permitir que proceda una gran demanda contra Powell debido al horrible y sumamente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed. ¡Tres mil millones de dólares para un trabajo que debió haber sido una renovación de 50 millones! ¡Nada bien!”, concluyó.

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el Gobierno está pensando la posibilidad de una demanda, pero evitó dar detalles sobre la amenaza de Trump.

CT