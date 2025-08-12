Incendios forestales en España dejan 2 muertos y decenas de heridos graves

Los incendios forestales que afectan a España desde hace varios días dejaron este martes un saldo lamentable de dos personas fallecidas y decenas de heridos, al menos dos en estado grave. La lucha contra las llamas continúa en varios frentes activos ubicados en comunidades como Castilla y León, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.

Una de las víctimas es un hombre de 50 años que sufrió quemaduras en el 98 % de su cuerpo durante el incendio en Tres Cantos, Madrid. Él trabajaba como mozo de cuadra en un centro hípico local y era padre del capataz de esa misma instalación, donde perdieron la vida más de veinte caballos. Testigos relatan que intentó rescatar a los animales antes de que lo evacuaran desde el techo de una vivienda.

El fuego obligó a evacuar a cerca de 200 habitantes del municipio, quienes ya pudieron regresar a sus hogares. El incendio ha consumido aproximadamente mil 500 hectáreas y, aunque todavía no está controlado, el perímetro se mantiene estabilizado y la situación evoluciona favorablemente.

El segundo fallecido era un voluntario que trabajaba en el operativo de extinción de uno de los incendios forestales de Castilla y León, donde también se produjeron una docena de heridos, dos de ellos graves.

El voluntario colaboraba con el operativo del incendio forestal de nivel 2 que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que pasó ayer a la provincia de León, a la comarca de la Valdería, y había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego.

La víctima participaba en el operativo junto con otra persona, que ha resultado herida con quemaduras, cuando "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio", ha informado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Las complicaciones que se han sucedido durante toda la tarde de este martes en la provincia de León han obligado al desalojo de más de 5 mil 500 vecinos de una veintena de municipios, a los que se suman otras seis localidades de Zamora que llevan desde ayer desalojadas, lo que eleva la cifra a cerca de los 7 mil vecinos.

En Galicia, cuatro bomberos han resultado heridos este martes en los incendios que afectan a la provincia de Ourense, tres de ellos en el que se ha registrado en Oimbra. Allí, dos presentan pronóstico reservado tras sufrir quemaduras durante las labores de extinción.

La provincia de Ourense registra doce de los dieciséis fuegos de más de veinte hectáreas que afectan este martes a Galicia, lo que ha llevado al Gobierno regional a activar la situación 2 de emergencia a nivel provincial.

En Andalucía, el incendio forestal intencionado de Tarifa (Cádiz) ha sido estabilizado y desciende el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en Cádiz a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Las 900 personas que fueron desalojadas el lunes de sus casas en las playas de Atlanterra y Los Alemanes podrán esta noche volver a sus casas.

Asimismo, en Extremadura, el Gobierno regional ha activado la situación operativa 2 por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente debido a los 12 incendios activos en este momento en esta comunidad autónoma, y se ha acordado dos poblaciones y confinar otra.

Las localidades para las que se ha decretado la evacuación suman una población cercana a 370 habitantes, mientras que el confinamiento afectaría a unos 335 habitantes; no obstante, se trata de zonas con gran afluencia turística por lo que el número presumiblemente sea mayor.

