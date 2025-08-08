La Universidad Emory emitió el viernes una alerta para estudiantes y personal sobre la presencia de un tirador activo en su campus de Atlanta, pidiendo a la comunidad universitaria que “corra, se esconda o se defienda” y que evite acercarse a la zona.

La policía de Atlanta confirmó que estaba respondiendo a reportes relacionados con el incidente.

En un comercio de alimentos cercano al campus, el personal cerró las puertas y se resguardó en el interior.

Según Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Muir, quienes estaban dentro escucharon varias detonaciones.

"Sonaba como fuegos artificiales explotando, uno tras otro", expresó.

Según FOX5, tanto la Universidad Emory como su Hospital Universitario han sido cerrados.

El medio local también señala que en la escena del incidente hay varios vehículos policiales, algunos con impactos de bala y otros presentando fugas de líquidos.

