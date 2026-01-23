Lizeth Castillo es una creadora de contenidos, a quien también se le conoce como Liz Castillo, es fundadora del concepto Mundukos, un proyecto de viajes, con el que tiene alrededor de 10 años de trayectoria y ha visitado más de 80 países.

Estudió la licenciatura de periodismo y tiene dos maestrías, una en Comunicación Digital y otra en Publicidad Audiovisual. En entrevista para Gente Bien platica sobre su labor, la creación de su proyecto y mucho más.

¿Cómo surge la idea de empezar a crear contenidos?

“Cuando me gradué y buscaba oportunidades laborales, no encontraba justo el espacio para poderme expresar como periodista, entonces decidí crear mi propio espacio y todo inicio con un sitio web que hasta la fecha existe y se actualiza que es mundukos.com, un blog de viajes. Así surgió la idea de tener un lugar donde pudiera contar sobre los viajes que estaba realizando, en ese momento vivía en España y era muy fácil moverme a muchos países de Europa, con vuelos de bajo costo, muchas oportunidades de oferta, entonces podía conocer muchos lugares y documentarlo en algún sitio”.

¿Cómo ha ido evolucionando el concepto de “Mundukos”?

“En realidad, todo se ha tratado de irme adaptando a lo que ha surgido, en algún momento me di cuenta que la gente cada vez quería consumir menos el tema escrito, y entonces decidí hacer un canal de YouTube complementario, y de hecho, fue de mis mejores decisiones porque fue lo que logro llevar mucho más tráfico a la web. Luego llegó Instagram y había que abrirlo, luego llegó Tik Tok y había que tenerlo, entonces un poco ha sido conforme nos ha ido llevando la misma tecnología y los canales que han ido surgiendo”.

¿Te consideras un nómada digital?

“Sí. No necesariamente por ser creador de contenido o creador de contenido de viajes eres nómada digital, pero cuando tienes un estilo de vida donde llevas tu trabajo en la computadora y vas cambiando de residencia cada ciertos meses, sí te conviertes en un nómada digital, yo sin darme cuenta me convertí en uno de ellos, porque cuando inicié ni siquiera estaba tan acuñado este término”.

Actualmente ¿dónde vives?

“Tengo dos bases, que es entre España y México, a partir de ahí voy realizando distintos viajes, en otros momentos de mi vida he estado más itinerante donde pasaba quizá un mes en Tailandia, otro en Filipinas y así me iba moviendo, pero ha ido evolucionando en cerca de 10 años que llevó con este proyecto”.

¿Cuántos países has recorrido hasta hoy?

“81”.

¿Cómo has logrado visitar más de 80 países?

“Por el estilo de vida de nómada digital, mucha gente confunde la creación de contenidos de viajes con estar de vacaciones, cuando estamos de vacaciones llevamos unos costos muy distintos, muchos elevados. Es muy distinto de pronto llegar y hospedarte quizá cinco noches en una playa de Tailandia, que ya buscarte un departamento o alguna alianza de un mes o algo así, los precios comienzan a cambiar, nunca va a ser lo mismo. También tienes más tiempo para poder aprovechar los días gratis de museos, de palacios, de actividades, que cuando igual solamente estás tres días en una ciudad. Cuando tienes más tiempo, hay que dedicarse al trabajo, sigues generando ingresos, eso también es clave para seguir manteniendo este estilo de vida y conocer tanto; pero también las dos cosas clave son, por un lado, el tema de ir viajando más lento y aprovechar que no son vacaciones, que no tienes que hacer todo el mismo día, eso reduce mucho los costos, no te vas a los restaurantes más caros, vas a comida local, vives un poco más como local, y la otra, el hecho de generar ingresos me ha permitido conocer muchos países”.

¿Cuál es el que más te ha gustado?

“Yo siempre digo que una joya poco descubierta y conocida es Myanmar o Birmania, junto a Tailandia en el sudeste asiático, (Birmania) es uno de los países más increíbles que he visitado, pero también enfrenta un tema político complicado, por lo cual ha tenido etapas donde ha sido difícil para los viajeros ir, afortunadamente pude ir en un lapso donde estaban las cosas relativamente tranquilas cerca de 2018 y fue uno de los países que más he disfrutado”.

En tus plataformas das muchos consejos a los viajeros ¿Cómo logras ofrecer tanta información?

“Me ha ayudado haber estudiado periodismo, porque ahí al final dan bases de cómo preparar la información, que es clave hoy en día, porque veo a muchos creadores que igual van improvisando en el camino y el gran problema de eso es que muchas veces terminas con más información de la que requieres, tomas de más, videos, y al final, se te termina quedando mucho (material). Normalmente cuando llego a un destino, ya tengo la información general documentada y eso me ayuda al momento de llegar y complementar con mi experiencia, es más fácil ir sacando la información”.

¿Qué otras actividades has realizado a lo largo de tu carrera?

“Comencé especializándome en redes sociales, a partir de ahí también me fui hacia el tema de publicidad audiovisual, desarrollos de sitios web, marcas personales, esto lo hice mucho tiempo de manera conjunta con el blog, porque al principio era más un sueño que un proyecto que pudiera ser rentable o monetizable, entonces yo pagaba mis viajes, los primeros 40 países los visite únicamente con el tema de mis otros trabajos que hacia, investigación de posgrado y marketing digital”.

¿Ahora cómo viajas?

“Me he centrado mucho más en mi proyecto, que creo que al final siempre la idea fue poder tener un proyecto propio, no necesariamente buscaba cómo han ido evolucionando los creadores de contenidos de viajes, por supuesto, surgen muchas oportunidades hoy en día, pero cuando yo inicié no era así, entonces más bien pensaba en tener un proyecto que permitiera independizarme y no tener que depender de otros clientes necesariamente, entonces estoy en ese punto de ya puedo estar un 99% destinada a Mundukos y todas las plataformas que los rodean”.

¿En qué momento te diste cuenta que podías hacer crecer tu proyecto?

“Fue paso a paso, creo que la pandemia para mó fue un momento clave porque la información se volvió necesaria y había poca gente dando información de viajes, teníamos una sobreinformación de algunos temas sanitarios, y de pronto, el tema viajes no había tanta gente cubriéndolo, a la vez, había gente que no quería prender las noticias porque estaban saturados, con miedo, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces ahí fue uno de mis momentos clave, aprovechar el hecho de que era periodista, pero también creadora de contenido para poderme enfocar en dar información sanitaria pero de viajes, encontré un espacio y eso fue clave para comenzar a enfocarme más en mi proyecto porque había mucho que abarcar”.

Dentro de tu contenido, que es muy digerible, la idea es ¿ofrecerle a la gente información para viajar o para ir de vacaciones?

“La idea es dar información útil, digerible y sencilla, porque de pronto nos abrumamos, hablo de los requisitos sanitarios, pero también de los requisitos migratorios. De pronto, vemos la lista de documentos y lo qué hay que hacer que dices ‘no mejor no voy, mejor me voy a un destino donde no me pidan visa’, porque oyes visa y suena muy complicado, entonces siempre ha sido como querer simplificar, que veas que el viaje es mucho más sencillo en todos los sentidos, tanto en lo económico porque también hay muchos mitos que rodean los viajes de que son super costosos cuando actualmente hay muchas alternativas, como complicados o inseguros. Desmitificar lo que hay y volverlo mucho más sencillo para que la gente se anime, pero manteniendo el tema de información que haya sido verificada, también llevar noticias relevantes para el viajero, pero sin sentirse abrumado de que está viendo o leyendo hard news”.

¿Cómo ha sido la retroalimentación de la gente que te sigue en las redes sociales?

“Yo creo que la respuesta se divide en dos partes, por un lado ha sido super positiva porque creo que ya había muy buenos creadores de contenido haciendo y documentando sus viajes de manera increíble, pero de pronto faltaba quizá esa parte más informativa, el ‘detrás de’, entonces creo que eso ha tenido una buena recepción, y me da mucho gusto que cuando me encuentro gente de viaje, por ejemplo, me dicen ‘vi todos tus videos, así que tomábamos notas y los veíamos varias veces’, porque la gente los ha encontrado de una forma didáctica, entonces la respuesta que he tenido que me ha sorprendido. Y por otro lado, también de mucha sorpresa en el tema de que la mayoría de mis viajes son en solitario, me suele pasar porque hay como mitos e incredulidad de que una mujer pueda viajar sola y también por países que se considerarían como casi imposibles como India, esa parte genera como escepticismo e incredulidad, pero a la vez hay un grupo de viajeras que se han ido sumando con los consejos, incluso hombres. Yo los consejos de viajar sola los enfocaba en mujeres por el tema de ser mujer, pero me sorprendió que muchos empezaron a ser hombres, eso también ha sido una grata sorpresa”.

¿Cuál sería tu recomendación para alguien que quiere convertirse en creador de contenido?

“Si quieres ser creador de contenido, prepárate, se cree mucho que con tener un teléfono hoy en día, que si ha ayudado muchísimo, los estabilizadores de las cámaras, la corrección de luz, ahora la IA, hay muchísimo que nos facilita crear contenido, pero la preparación sigue siendo esencial. Al contrario, entre más herramientas haya más vamos a necesitar prepararnos y especializarnos, eso siempre ha sido clave, entonces número uno diría eso. Y si quieres ser creador de contenido de viajes, viaja, por lo menos sal a conocer, ve a los museos, a los parques, ve a lo que tiene que ofrecerle al viajero tu ciudad, no lo de gastar mucho presupuesto, hay siempre que los pueblos cercanos, destinos baratos, definitivamente experimenta. Comienza a empaparte un poco de los viajes y después inicia el contenido de viajes”.

¿Cuánto tiempo dedicas a tu trabajo para subir contenido a tus espacios (Instagram, Tik Tok, Facebook, YouTube y el sitio)?

“Realmente no tengo horarios y desde que me volví nómada digital así se convirtió, porque cualquier free lance nunca cierra la oficina, porque viene en la computadora o peor aún ahora en el teléfono y digo peor porque es más difícil desconectarte, es una gran herramienta para editar hoy en día, para escribir, grabar, realizar todo prácticamente y con alta calidad. El problema está en que no te puedes desconectar, entones tan claro como decir dedico ocho días al día, te puedo decir que dedico mucho más que cuando trabajaba en una oficina, eso es seguro. Y el tema de la creación de contenido si ves algo interesante vas a querer grabar o documentar, entonces por eso nunca cierras, porque si pasa algo importante vas a ponerte a trabajar, y nos apasiona”.

¿Cómo descansas?

“Parar un poco, aunque sea en un hotel o en casa, pero parar, es lo que para mí es descansar, dejar de viajar”.

¿Cómo te desconectas de la tecnología?

“Hasta el día de hoy es algo en lo que estoy trabajando porque creo que sí es importante esa desconexión, pero me cuesta trabajo, admiro muchísimo a amigos creadores super exitosos que saben apagar el teléfono, en mi caso, todavía no descubro la fórmula perfecta, estoy en camino de”.

¿Algo que quieras agregar sobre la creación de contenidos?

“Que no necesitas mucho dinero para poder empezar ni a viajar, ni a crear contenido, o crear contenido de viajes, muchas de las experiencias pueden ser gratuitas, no todo tiene que ser super costoso, no tienes que empezar documentando viajes al otro lado del mundo o en los destinos más caros del mundo, puedes empezar tranquilo, lento y afortunadamente no se requiere una inversión alta para poder empezar a crear contenido de calidad, lo que tú tengas que decir va a ser la clave. Tratar de invertir en un teléfono con una cámara ya con cierto nivel para que las imágenes sean más nítidas, pero no requieres invertir tanto económicamente, invierte mucho más en el qué vas a decir y ya luego la forma la vas a ir encontrando”.

¿Cómo descubres tu vocación?

“Yo creo que lo traigo en la sangre, mi mamá es periodista, aunque nunca ejerció, y en mi caso, primero me fui a estudiar medicina un año y me di cuenta que no era lo mío, entré en pánico y dije ‘me regreso a periodismo’, me gusta el periodismo y un poco lo elegí porque yo sabía que era un trabajo que lo podía realizar desde cualquier lugar del mundo, no tenía claro el tema de los viajes, pero sí sabía que quería tener cierta flexibilidad de movilidad, y en el camino me fui enamorando mucho más de la profesión”.

¿Crees que en algún momento te puedas cansar de viajar?

“Viajar es muy cansado físicamente y a veces hasta mental, por tanto que te entra al cerebro, es como que te bombardean con información, experiencias, olores, y claro, que tengo esos momentos, pero también lo compensa con el otro lado de seguir conociendo cuando “crees” muy entre comillas, que ya has visto lo que te interesaba, llegas a un lugar que te sorprende, llegas a una experiencia que lleva a otro nivel, eso es lo increíble de este trabajo y por eso no creo llegarme a “cansar” al 100% porque siempre va evolucionando, también como hablábamos de las tecnologías siempre hay un nuevo reto, una nueva red social, una nueva forma de comunicar, eso lo vuelve muy dinámico, entonces en ese sentido creo que no, aunque por supuesto los viajes si conllevan una parte físicamente”.

¿Qué país recomiendas visitar en 2026?

“Japón, pero salirte de la ruta clásica de Tokio, Osaka y Kioto. El país tiene lugares menos saturados, con mucha cultura e increíbles lugares que te hacen descubrir otra cara del país y que pueden ser más económicos como Gifu o Kanazawa”.

+ de Lizeth Castillo

Mayor Virtud: “Constancia”.

Mayor Defecto: “Me desespero fácil”.

Gran Acierto: “La gente de la que me rodeo”.

Desacierto: “Que a veces me falta creer más en mí, porque muchas veces creo que pude haber logrado más o más rápido en este proyecto si hubiera invertido desde antes más tiempo”.

Error: “Muchísimos, a veces tardarme tanto en decidir, que creo que es algo que se vuelve de ser nómada, te cuesta mucho trabajo definir qué quieres y dejarlo todo para el último momento, pero termina siendo un error porque también te pierdes muchas oportunidades, experiencias”.

Filosofía: “Disfrutar cada día. Disfrutar lo que realizas y enfocarte en tus propias metas”.

Frase: “Una que me hace mucho sentido, aunque es más un refrán es “Si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes”.

Libro: “Uno sobre la vida de Van Gogh que siempre me hace llorar cuando lo termino, me encanta, se me hace apasionante, un incomprendido de su época”.

País favorito: “Myanmar o Birmania”.

País que menos te ha gustado: “El que menos he disfrutado, pero si volvería y no lo repetiría como lo hice es India”.

Comida: “La vietnamita”.

Bebida: “La cerveza en cualquier lugar del mundo”.

Postre: “Un gelato italiano”.

Color: “Morado”.

Accesorio: “Anillos”.

Gadget: “El celular”.

XM