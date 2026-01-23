Inicia el fin de semana y Guadalajara tiene en su cartelera de entretenimiento diferentes espectáculos y eventos para todos los gustos. Conoce los eventos de teatro, música, comedia, entre otros, que se realizarán en la ciudad en la sección de la agenda de Buena Vida Life & Style.

Las Damitas Histeria se presentarán en Guadalajara en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

Las Damitas Histeria

Verónica Monti y Bárbara Malacara son las Damitas Histeria, quienes saltan del micrófono de su podcast al escenario y se presentarán en la Perla Tapatía para ofrecer un show en vivo, en el que también se celebrará el cumpleaños de Vero. Disfruta de un espectáculo que mezclará el stand up, podcast en vivo, juegos y la participación de invitados especiales. Diviértete con una velada llena de risa y sorpresas.

Teatro Galerías.

24 de enero, 19:00 hrs. Acceso: 18:00 hrs.

$590, $710, $830 y $950.

Los monólogos de la vagina regresan al escenario del Teatro Galerías con un nuevo elenco. ESPECIAL/CORTESÍA.

Los monólogos de la vagina

La puesta en escena que indaga con gracia y elegancia en el universo femenino, regresa a Guadalajara con las actuaciones de Dalilah Polanco, Mariana Botas y Raquel Garza. Juntas ofrecen un contenido profundamente emotivo, que recorre la sexualidad femenina de más de 200 mujeres de todo el mundo de diferentes razas, edades y estratos sociales, quienes ofrecen una visión inesperada y hasta divertida del tema.

Teatro Galerías.

29 de enero, 19:00 y 21:30 hrs.

$400, $500 y $650.

Pasión por vivir es una celebración escénica de la trayectoria de Lucía Maya que será en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Pasión por vivir

Es una celebración escénica del 50 aniversario de la trayectoria de la artista plástica Lucía Maya. Es un viaje sensorial, dividido en tres actos: Infancia, amor y muerte, en la que se narra a través del dialogo de una mujer y su terapeuta, entrelazando texto, arias de ópera, música de vernácula y danza. La obra utiliza escenografía virtual creada por Lucía Maya, en un ritual catártico sobre la memoria, la pérdida del amor, la vida y el eterno renacer.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

28 de enero, 20:30 hrs.

De $490 a $1,430.

VII Coco Copa de Polo Tierra Tropical se realizará en Tierra Tropical Club de Polo en San Francisco, Nayarit. ESPECIAL/CORTESÍA.

VII Coco Copa de Polo Tierra Tropical

Es un torneo de polo con propósito, el cual será a beneficio de los niños con labio hendido a través de la asociación Operation Smile México A.C., donde el deporte y la labor altruista se unen con el mismo objetivo: Apoyar y ayudar a quienes lo necesitan. Adquiere tus boletos en tierratropical.com.mx/cococopa.

Tierra Tropical Club de Polo

San Francisco, Nayarit.

31 de enero, 14:00 hrs.

$2,000 por persona.

Lucho Miranda presentará su espectáculo en el Teatro Galerías. ESPECIAL.

Lucho Miranda

El comediante chileno pisa tierras jaliscienses con su nuevo show de stand up titulado Abriendo las manos, el cual está lleno de humor, chistes y anécdotas aderezadas con el carisma que lo caracteriza. Goza una noche de comedia con el humor “oscuro” que lo define.

Teatro Galerías.

28 de enero, 20:00 hrs.

$450, $900, $1,100 y $1,200.

Otros Eventos

Silvana Estrada se presentará en el Teatro Diana los días 23 de enero y 26 de febrero. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Mutis por el foro

Guava Café Galería. 23 de enero, 19:00 hrs. $250.

Plant Fest

Quinta edición. Vía Libertad. Del 23 al 25 de enero, 12:00 a 20:00 hrs. Entrada gratuita.

Silvana Estrada

Teatro Diana. 23 de enero y 26 de febrero, 21:00 hrs. De $400 a $1,450.

Hollow Symphony

Teatro Galerías. 25 de enero, 18:00 hrs. $575, $675 y $775.

Sinfonía de los Dioses

Teatro Galerías. 25 de enero, 20:30 hrs. $575, $675 y $775.

