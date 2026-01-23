Inicia el fin de semana y Guadalajara tiene en su cartelera de entretenimiento diferentes espectáculos y eventos para todos los gustos. Conoce los eventos de teatro, música, comedia, entre otros, que se realizarán en la ciudad en la sección de la agenda de Buena Vida Life & Style.Verónica Monti y Bárbara Malacara son las Damitas Histeria, quienes saltan del micrófono de su podcast al escenario y se presentarán en la Perla Tapatía para ofrecer un show en vivo, en el que también se celebrará el cumpleaños de Vero. Disfruta de un espectáculo que mezclará el stand up, podcast en vivo, juegos y la participación de invitados especiales. Diviértete con una velada llena de risa y sorpresas.Teatro Galerías.24 de enero, 19:00 hrs. Acceso: 18:00 hrs.$590, $710, $830 y $950.La puesta en escena que indaga con gracia y elegancia en el universo femenino, regresa a Guadalajara con las actuaciones de Dalilah Polanco, Mariana Botas y Raquel Garza. Juntas ofrecen un contenido profundamente emotivo, que recorre la sexualidad femenina de más de 200 mujeres de todo el mundo de diferentes razas, edades y estratos sociales, quienes ofrecen una visión inesperada y hasta divertida del tema.Teatro Galerías.29 de enero, 19:00 y 21:30 hrs.$400, $500 y $650.Es una celebración escénica del 50 aniversario de la trayectoria de la artista plástica Lucía Maya. Es un viaje sensorial, dividido en tres actos: Infancia, amor y muerte, en la que se narra a través del dialogo de una mujer y su terapeuta, entrelazando texto, arias de ópera, música de vernácula y danza. La obra utiliza escenografía virtual creada por Lucía Maya, en un ritual catártico sobre la memoria, la pérdida del amor, la vida y el eterno renacer.Conjunto Santander de Artes Escénicas.28 de enero, 20:30 hrs.De $490 a $1,430.Es un torneo de polo con propósito, el cual será a beneficio de los niños con labio hendido a través de la asociación Operation Smile México A.C., donde el deporte y la labor altruista se unen con el mismo objetivo: Apoyar y ayudar a quienes lo necesitan. Adquiere tus boletos en tierratropical.com.mx/cococopa.Tierra Tropical Club de PoloSan Francisco, Nayarit.31 de enero, 14:00 hrs.$2,000 por persona.El comediante chileno pisa tierras jaliscienses con su nuevo show de stand up titulado Abriendo las manos, el cual está lleno de humor, chistes y anécdotas aderezadas con el carisma que lo caracteriza. Goza una noche de comedia con el humor “oscuro” que lo define.Teatro Galerías.28 de enero, 20:00 hrs.$450, $900, $1,100 y $1,200.Guava Café Galería. 23 de enero, 19:00 hrs. $250.Quinta edición. Vía Libertad. Del 23 al 25 de enero, 12:00 a 20:00 hrs. Entrada gratuita.Teatro Diana. 23 de enero y 26 de febrero, 21:00 hrs. De $400 a $1,450.Teatro Galerías. 25 de enero, 18:00 hrs. $575, $675 y $775.Teatro Galerías. 25 de enero, 20:30 hrs. $575, $675 y $775.XM