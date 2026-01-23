Inicia el fin de semana y hay nuevas películas en la cartelera de cine de la ciudad, por lo que en este espacio puedes conocer las historias de cada para que elijas cuál ver en tu sala de cine favorita. Organiza una salida al cine este fin de semana y disfruta con la mejor compañía.

Sin Piedad

Chris Pratt y Rebecca Ferguson sostienen un mano a mano entre la humanidad y la inteligencia artificial en el largometraje Sin Piedad, una pieza de ciencia ficción que cuenta con música original de Ramin Djawadi (Juego de Tronos) y la cinefotografía de Khalid Mohtaseb, quien en el pasado ha formado parte de la competencia de Camerimage, el festival de dirección de fotografía más importante del mundo.

Un hombre es acusado de haber asesinado a su esposa. Ahora tiene 90 minutos para probar su inocencia o será ejecutado. El problema es que será juzgado por la misma inteligencia artificial que él impulsó e instauró.

Toma Nota

El director es Timur Bekmambetov, realizador de tres, cuatro piezas de culto: Guardianes de la noche, Guardianes del día, Wanted y Abraham Lincoln: Cazador de vampiros.

Es para ti si…

Eres un fan incondicional de la ciencia ficción y quieres descubrir si este filme será el primer gran hit del género en 2026.

Sirāt: Trance en el desierto

Una de las películas más aplaudidas de 2025 finalmente llega a salas de cine mexicanas. Sirāt de Oliver Laxe cuenta la historia de un hombre que, buscando a su hija desaparecida, llega a una fiesta rave. Aunque sus esperanzas de encontrarla son cada vez menores, decide seguir a un grupo de ravers hasta una fiesta en el desierto, sin imaginar cómo la situación resultará confrontativa hasta el paroxismo.

Filmada en Marruecos, esta coproducción de España y Francia tiene al gran Sergi López al frente del cartel junto a un puñado de actores no-profesionales.

Toma Nota

Su palmarés es impresionante: ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, fue nominada al Golden Globe como Mejor Película Extranjera y aspira al Goya a la Mejor Película española. Al cierre de este texto se espera el anuncio de su muy posible nominación al Oscar.

Es para ti si…

Quieres descubrir por qué Sirāt ha sido ensalzada como una de las mejores películas del último año.

Familia a la deriva

Un hombre que tiene cuatro hijos (producto de dos matrimonios distintos) decide llevárselos a todos de vacaciones a la playa en la comedia mexicana "Familia a la deriva". Un accidente y un olvido serán los catalizadores de esta aventura que tiene a Mauricio Ochmann y Memo Villegas al frente del elenco. Dirigida por Alfonso Pineda Ulloa, realizador de Dos más dos, Un buen divorcio y un par de episodios de la serie Las Azules.

Toma Nota

La cinta fue filmada en las paradisíacas locaciones de Isla Aguada, Campeche.

Es para ti si…

Nunca te pierdes las comedias de Ochmann o Villegas.

La virgen de la tosquera

Coproducción de Argentina, España y México basada en los relatos de la gran Mariana Enriquez. En parte película de maduración, en parte cine sobrenatural, La virgen de la tosquera cuenta la historia de un grupo de jóvenes que afrontan un verano particularmente caluroso y asfixiante. Una crisis asola la economía argentina, mientras ellos experimentan un despertar revelador.

Toma Nota

Esta pieza formó parte de la competencia oficial de Sundance (Estados Unidos), fue premiada en Sitges (España) y en el BAFICI (Argentina).

Es para ti si…

Quieres ver la literatura de Enriquez trasladada a la pantalla grande.

Terror en Silent Hill: Regreso al infierno

Hace 20 años, el director Christophe Gans adaptó al cine el famoso videojuego Silent Hill. Aquella cinta de 50 millones de dólares terminó por facturar 100 millones en las taquillas globales. Hoy, el realizador francés vuelve a la franquicia con un nuevo largometraje que cuenta la historia de un hombre que recibe una misteriosa carta de un amor perdido. La misiva lo llevará a un poblado conocido como Silent Hill, sin imaginar los horrores que allí le esperan.

Toma Nota

El videojuego Silent Hill 2 ha servido como base para esta nueva pieza fílmica. Aunque la trama está ambientada en el universo de este relato, será independiente de las películas que ya existen.

Es para ti si…

La mitología Silent Hill ha sido importante en tu formación como videojugador o si, sencillamente, eres fan incorregible del cine de terror.

Bendito Corazón

Lisset, Salvador Zerboni, Frank Rodríguez y el padre Arturo Cornejo protagonizan Bendito Corazón. Ambientada en los tiempos de la Nueva España, cuenta la historia de un matrimonio que se desmorona por culpa del alcoholismo; en tanto, un hombre que teme ser despojado de sus tierras encargará el cincelado de una escultura del Sagrado Corazón. La pieza tendrá un impacto profundo y transformador en la vida de los personajes.

Toma Nota

La cinta tuvo locaciones en Mexticacán y Jalostotitlán, en el estado de Jalisco.

Es para ti si…

Te gustan las historias de fe, más aún si tienen un enfoque local.

Re-Estreno

¿...Y dónde están las rubias?. ESPECIAL/PARK CIRCUS.

¿...Y dónde están las rubias?

¡Un clásico contemporáneo del cine de comedia vuelve a salas de cine por tiempo limitado! Dos detectives afroamericanos llevan al límite su trabajo en el FBI cuando deciden disfrazarse como dos chicas blancas para proteger a dos niñas ricas que corren el riesgo de ser secuestradas.

Toma Nota

Esta pieza de los hermanos Wayans fue, en su momento, nominada a cinco premios Razzie a lo peor del año; más de 20 años después, ha trascendido como pieza de culto entre el gran público.

Es para ti si…

Quieres volver a reír a carcajadas, pero en la pantalla grande. Disfrútala solo en Cinemex.

