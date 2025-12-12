La escritora y tanatóloga Gaby Pérez Islas regresa a la Feria Internacional del Libro en su edición 39 para presentar su libro "Tu huella en mi vida" del sello editorial Diana de Grupo Planeta, tras una gira por América Latina donde ya lo dio a conocer. Y en entrevista para Gente Bien cuenta cómo creó este libro y sobre su contenido.

Gaby Pérez Islas. GENTE BIEN • CLAUDIO JIMENO.

La idea de este libro surge “a partir de la pandemia, cuando mi consultorio se empezó a llenar de dolientes que habían perdido un animal de compañía y empecé a ver que no había un reconocimiento social para este duelo”. Por ello, investigó qué había escrito sobre la pérdida de un animal y se dio cuenta del enorme hueco acerca de este tema.

Al preguntar sobre si el duelo de una mascota es parecido al duelo de un ser querido humano, explica que no hay una escala de qué duele más, ni le gusta hacer comparaciones, el duelo “depende de quién era para ti ese ser, o sea, ¿qué perdiste al perderlo?”, de lo que sí está convencida es de “que ocupan un lugar muy importante en nuestra vida, que nunca nos van a decepcionar, nos dan muestras de una lealtad y una fidelidad increíble”.

"Tu huella en mi vida está dirigido a todo el mundo, incluyendo niños, quienes pueden leerlo en compañía de sus papás, y dice que tiene “dos grupos grandes en la mira", uno, los que somos amantes de los animales, quienes los rescatan, los cuidan, los veterinarios, las familias amorosas, porque tenemos que prepararnos para, llegado ese momento, tener conciencia y vivirlo de una manera responsable. Y otro, justo el grupo que no entiende estos dolores, quiero que lean este libro porque les voy a ayudar a abrir un poquito la conciencia acerca de qué significa para nosotros, por qué duele tanto y como nos pueden respetar y ayudar”.

Tu huella en mi vida es el primer libro acerca del duelo de mascotas, “mi premisa para este libro es que si el amor es real, el dolor es real y tenemos que darle este lugar”. El título también cuenta con testimonios de dolientes, es su primer libro con fotografías a color y contiene datos curiosos de todo lo que aprendió en el camino, además de hablar del duelo de los animales cuando pierden a su humano. El mayor desafío ha sido la crítica social y afirma que “este tema es serio, porque es un dolor que tiene muchas agravantes, es un ser que vive bajo tu propio techo y va a cambiar tu rutina con su muerte”.

Entre sus siguientes proyectos está el lanzamiento de "Tu huella en mi vida" en España en mayo de 2026, donde hará una gira para darlo a conocer. Y durante todo 2026 acompañará a su nuevo título para que los lectores sepan que ya hay un libro sobre el tema e invita a que lo lean, lo descubran y le den sus opiniones en sus redes sociales.

Gaby Pérez Islas

Página Web: gabytanatologa.com

Instagram: @gabytanatologa

YouTube: Después de la pérdida, Gaby Pérez Tanatóloga

