FIL 2025: María Dueñas presenta “Por si un día volvemos”

En el marco de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene como invitado a Barcelona, la escritora española María Dueñas presenta su más reciente novela titulada Por si un día volvemos de Editorial Planeta.

María Dueñas. GENTE BIEN • CLAUDIO JIMENO.

Y en entrevista para Gente Bien la autora habla de este libro, en el que se aborda el tema de la emigración española de Orán, Argelia. Al respecto, explica que esta historia surge porque conoció a gente que vivió allí y “es un capítulo interesante de la historia migratoria de España, que está muy olvidado. Además que “para México es una novedad y para mucha gente de España también”.

En su sexta novela, la protagonista es una mujer, Cecilia Belmonte, una tónica habitual de la autora, quien comenta “me parece que (las mujeres) hemos estado muy ocultas en la historia de la literatura universal a lo largo de los siglos y ya es hora de que contemos también que ahí estuvieron haciendo algo. Cecilia viene a ser casi un prototipo de aquellas mujeres que emigraron, muchas iban con familia, otras iban solas y Cecilia es un caso más extremo, llega sola con 17 años ignorante de todo”. Agrega que es un personaje “que cubre un arco narrativo más amplio porque son 30 y pico años, en los que hay de todo, caídas, levantadas, amores, desamores, abusos, amigos, socios, en fin, además del trasfondo de la inconvulsa historia de aquellos años”.

"Por si un día volvemos" está dirigido a los lectores en general, pero dentro de éste hay un pequeño tributo a las mujeres emigrantes, que casi cayeron en el olvido, y estas mujeres fueron muy valientes y luchadoras. Considera que su gran desafío en esta historia fue no fallarle a la gente que vivió aquel mundo, “que nació en aquella Argelia francesa, y que vieran aquí (en el libro) parte de su historia”.

María Dueñas se ha caracterizado por escribir novelas desarrolladas en siglos pasados, y al respecto menciona que le gusta “rescatar y novelar sobre un periodo de nuestro pasado que ha quedado un poco olvidado o limitado a los que allí vivieron, que me parecen apasionantes, hay algo que me seduce y en ese momento quiero saber más, investigo y lo traigo a las páginas construyendo una ficción novelada”.

Resalta que es una trama que viaja al pasado y hacia un rincón muy remoto, “lejano de México, desconocido para la mayoría de los lectores, pero al final es una historia universal, de carga muy humana dentro de la lucha de una mujer por salir adelante”.

Entre sus siguientes proyectos agrega que su “intención es en enero sentarme, encerrarme con una nueva novela de la que todavía no tengo claro por dónde. También tengo adaptaciones de algunas novelas en plataformas ahora, quizá la más conocida aquí sea El tiempo entre costuras, también está La Templanza en Amazon Prime. Y ahora estamos trabajando con la adaptación de Sira, que fue mi quinta novela, pero es la continuación de El tiempo entre costuras y estamos ahora en el rodaje”.

María Dueñas

Página Web: mariaduenas.es

Instagram: @maria.duenas.oficial